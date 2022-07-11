Витсур: надежды на реальный рост экспорта Эстонии сейчас нет

По данным Департамента статистики, экспорт товаров в мае по сравнению с тем же периодом прошлого года вырос на 31 процент и импорт – на 33 процента, при этом товарообмен вырос почти со всеми основными торговыми партнерами Эстонии.

Хотя показатели экспорта и импорта, измеренные в текущих ценах, по словам Витсура, не очень информативны, данные за май все же свидетельствуют о том, что позиция эстонских предпринимателей на экспортных рынках в основных товарных группах остается сравнительно сильной и в ключевых группах Эстония свои рынки не потеряла.

«И все же это уже вчерашний день, поскольку показатели промышленного производства как за апрель, так и за май говорят о другом. Объемы производства в стабильных ценах в Эстонии не выросли, а по ряду показателей и вовсе снизились», - сказал Витсур BNS.

Перспектив роста экспорта аналитик не видит, еще менее определенным остается вопрос торгового баланса.