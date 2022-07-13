Состоявшийся в Мадриде саммит НАТО многие назвали историческим, но теперь нужно разобраться, получила ли Эстония действительно все, чего хотела, и что мы должны сделать со своей стороны в ближайшее время. Открытых вопросов пока довольно много, пишет лейтенант запаса Сил обороны Эстонии и эксперт по стратегической коммуникации Игорь Ляпин.
ЭКСПЕРТ ⟩ НАТО усиливает оборону Балтии, но есть и вопросы
Мадридский саммит 2022 года был примечательным уже потому, что на нем утвердили новую стратегическую концепцию НАТО – открытый документ, в котором описывается обстановка в сфере безопасности, подтверждаются ценности и основная цель альянса.
Североатлантический совет принял новую стратегическую концепцию, в которой НАТО заняло четкую позицию по отношению к России – «Российская Федерация является наиболее серьезной и прямой угрозой безопасности членов НАТО и миру и стабильности в евроатлантическом регионе». Стоит напомнить, что в прошлой стратегической концепции 2010 года Россия рассматривалась как партнер альянса. К сожалению, из-за агрессивной политики сегодняшнего кремлевского режима, все развитые демократии Запада рассматривают его впервые после окончания холодной войны как самую серьезную угрозу.
Для Эстонии это означает, что НАТО переходит от политики сдерживания к подготовке обороны своего восточного фланга. Целью является не просто убедить, что агрессия в адрес стран Балтии не останется без ответа, а разместить здесь достаточно сил, чтобы в случае необходимости альянс мог начать эффективную оборону с первых же секунд. Этому будет способствовать и второй важный итог саммита, а именно решение пригласить Финляндию и Швецию в ряды союзников.
Конечно, мы имеем дело всего лишь с документом, но необходимо помнить, что альянс состоит из множества суверенных государств, у каждого из которых есть свои интересы и видение главных угроз. Страны Балтии живут в реальности, где действия руководства России несут в себе главную угрозу нашей безопасности.
Прошедший саммит во многом был посвящен тому, о чем страны Балтии говорили уже очень много лет, и только сейчас мы видим, что остальные страны-члены альянса наконец признали серьезность ситуации.
Увеличение сил союзников в Эстонии
Уже за несколько месяцев до саммита можно было услышать различные мнения, что НАТО должно сделать для увеличения обороноспособности Эстонии. Конечно, речь в основном шла о дополнительных подразделениях и различных системах вооружения, особенно тех, которыми наши силы обороны в данный момент не обладают, например, системы противовоздушной обороны.
Перед саммитом представители правительства и министерства обороны Эстонии озвучили главную тему, которой стала создание боеготовой дивизии и размещение в Эстонии на постоянной основе штаба этой дивизии.
В добавок к этому мы достигли той точки, когда планы НАТО по защите Балтийских стран должны быть пересмотрены ввиду нарастающей угрозы со стороны России. За неделю до саммита премьер-министр Каллас в интервью британскому изданию Financial Times высказала жесткую критику в адрес сегодняшних оборонных планов НАТО, которые предполагали, что в случае вторжения России в страны Балтии, командование НАТО допускает оккупацию наших территорий до 180 дней, после чего союзные силы, накопив достаточно военных ресурсов, начали бы операцию по освобождению.
Кая Каллас отметила, что на примере Украины мы видим, что для маленькой страны это бы означало полное уничтожение нашей государственности и культуры. Похожее мнение высказал и министр обороны Великобритании, отметив, что у союзников не будет 60 дней для переброски танков в страны Балтии, как это предполагали старые планы, поэтому нам необходимо постоянное присутствие союзных сил и техники на Северо-восточном фланге.
Самым ожидаемым для нас итогом стало решение об увеличении числа союзных сил в Эстонии. Великобритания увеличит свой контингент до размера бригады (около 3000 солдат), в добавок к этому британское военно-политическое руководство обещает усилить обороноспособность Эстонии такими системами вооружений как реактивные системы залпового огня большой дальности, вертолеты и системы противовоздушной обороны. В Эстонии уже сейчас находятся два союзнических батальона Великобритании (около 1000 солдат каждый), расположенные в Тапа и Выру.
Эти подразделения останутся с нами и будут меняться на ротационной основе. Остальная часть солдат, которая вместе с расположенными в Эстонии двумя батальонами, должна будет образовать союзную бригаду, будет находиться в Соединенном Королевстве и при необходимости будет готова в кратчайшие сроки прибыть к нам.
Для этого всё необходимое снаряжение и техника будут размещены на территории Эстонии и других союзных стран в Европе. Вместе с бригадой союзников наши силы обороны смогут образовать дивизию, в которую войдут и наши первая и вторая пехотные бригады. На уровне НАТО принято решение, что штаб дивизии будет развёрнут в Эстонии на постоянной основе, он будет сформирован совместно с британцами.
Усиление обороны Балтийского региона
Было бы не очень верным рассматривать решения саммита только исходя из границ Эстонии, так как все три страны Балтии образуют единое оперативное пространство, поэтому стоит взглянуть и на решения касающиеся Латвии и Литвы.
По аналогии с нами, в каждой из этих стран будет увеличен союзный контингент до размера бригады, что вместе с силами обороны Латвии и Литвы позволит образовать дивизии со штабами в каждой стране. В общем мы будем иметь дело с ситуацией, когда для обороны каждой Балтийской страны на месте будет иметься полностью оснащенная и боеспособная дивизия со своим штабом. Это важно еще и потому, что начиная с уровня дивизии можно обеспечить успешное взаимодействие всех родов войск (сухопутные войска, авиация и флот).
Выводы: не все так просто, предстоит много работы
Первые лица Эстонии, дав оценки прошедшему саммиту, заявили, что мы получили почти все, что хотели. Но возникает вопрос – каких решений или конкретных вещей нам еще не хватает?
Напомню, что до саммита нам говорили о размещении союзной дивизии в Эстонии, на деле же оказалось, что большая часть этой дивизии будет состоять из наших же подразделений сил обороны. Второй союзнический батальон находится в Эстонии уже с весны этого года, а обещанный третий батальон Британской армии останется у себя дома и будет в постоянной готовности к выезду в Эстонию.
Конечно, размещение дополнительного числа союзных солдат и техники требует инфраструктуры, который на данный момент у нас нет. Но её и не будет, если мы не начнём скорейшую подготовку. Строительство казарм и расширение полигонов требуют отдельных инвестиций и времени на строительство, но эти решения должны быть приняты уже сегодня, иначе остается непонятным, хотим ли мы иметь полную союзную бригаду здесь на месте или нет. Например, Литва уже заявила, что к 2027 году они собираются разместить у себя в стране всю бригаду союзников.
Серьезным вопросом, четкого ответа на который мы не получили, является и размещение систем противовоздушной обороны в Эстонии. Великобритания пообещала нам свое ПВО, но не были названы ни сроки, ни количество таких систем, а закупка нашего собственного ПВО сейчас находится только на этапе планирования.
К примеру, Испания уже разместила системы ПВО в Латвии. Надеюсь, что эти важные для обороны Эстонии темы не отойдут на второй план и вскоре мы увидим конкретные решения и результаты.