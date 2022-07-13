ЭКСПЕРТ ⟩ НАТО усиливает оборону Балтии, но есть и вопросы

По аналогии с нами, в каждой из этих стран будет увеличен союзный контингент до размера бригады, что вместе с силами обороны Латвии и Литвы позволит образовать дивизии со штабами в каждой стране. В общем мы будем иметь дело с ситуацией, когда для обороны каждой Балтийской страны на месте будет иметься полностью оснащенная и боеспособная дивизия со своим штабом. Это важно еще и потому, что начиная с уровня дивизии можно обеспечить успешное взаимодействие всех родов войск (сухопутные войска, авиация и флот).

Выводы: не все так просто, предстоит много работы

Первые лица Эстонии, дав оценки прошедшему саммиту, заявили, что мы получили почти все, что хотели. Но возникает вопрос – каких решений или конкретных вещей нам еще не хватает?

Напомню, что до саммита нам говорили о размещении союзной дивизии в Эстонии, на деле же оказалось, что большая часть этой дивизии будет состоять из наших же подразделений сил обороны. Второй союзнический батальон находится в Эстонии уже с весны этого года, а обещанный третий батальон Британской армии останется у себя дома и будет в постоянной готовности к выезду в Эстонию.

Конечно, размещение дополнительного числа союзных солдат и техники требует инфраструктуры, который на данный момент у нас нет. Но её и не будет, если мы не начнём скорейшую подготовку. Строительство казарм и расширение полигонов требуют отдельных инвестиций и времени на строительство, но эти решения должны быть приняты уже сегодня, иначе остается непонятным, хотим ли мы иметь полную союзную бригаду здесь на месте или нет. Например, Литва уже заявила, что к 2027 году они собираются разместить у себя в стране всю бригаду союзников.

Серьезным вопросом, четкого ответа на который мы не получили, является и размещение систем противовоздушной обороны в Эстонии. Великобритания пообещала нам свое ПВО, но не были названы ни сроки, ни количество таких систем, а закупка нашего собственного ПВО сейчас находится только на этапе планирования.