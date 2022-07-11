Как такое возможно? В университет приняли в несколько раз больше студентов, чем существует реальных мест

Зачисление на основании проходного балла гарантирует учебное место в Тартуском университете каждому, кто набрал соответствующий балл. Таким образом, сложилась ситуация, когда на нескольких специальностях переступивших порог в два и более чем в три раза больше, чем учебных мест.