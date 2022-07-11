Зачисление на основании проходного балла гарантирует учебное место в Тартуском университете каждому, кто набрал соответствующий балл. Таким образом, сложилась ситуация, когда на нескольких специальностях переступивших порог в два и более чем в три раза больше, чем учебных мест.
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Как такое возможно? В университет приняли в несколько раз больше студентов, чем существует реальных мест
Как такое возможно? В университет приняли в несколько раз больше студентов, чем существует реальных мест
Например, на бакалавриате юридического факультета 259 переступивших порог студентов, но учебных мест 90. На информатике 456 прошедших студентов, но 225 учебных мест. Есть и другие программы, где прошедших больше, чем учебных мест.
Такая ситуация не нова, заявила проректор по учебной части Тартуского университета Ауне Валк. «Однако не все, кто переступает порог, приходят учиться, – сказала она. – Предыдущий опыт показывает, что количество новых студентов остается в пределах количества учебных мест».
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