Пн, 11.07.2022
Погода
Гороскоп
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Otsing
Для подписчиков

Как такое возможно? В университет приняли в несколько раз больше студентов, чем существует реальных мест

Эгели Раудмяэ
Как такое возможно? В университет приняли в несколько раз больше студентов, чем существует реальных мест
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Главное здание Тартуского университета.
Главное здание Тартуского университета. Фото: Margus Ansu

Зачисление на основании проходного балла гарантирует учебное место в Тартуском университете каждому, кто набрал соответствующий балл. Таким образом, сложилась ситуация, когда на нескольких специальностях переступивших порог в два и более чем в три раза больше, чем учебных мест.

Например, на бакалавриате юридического факультета 259 переступивших порог студентов, но учебных мест 90. На информатике 456 прошедших студентов, но 225 учебных мест. Есть и другие программы, где прошедших больше, чем учебных мест.

Такая ситуация не нова, заявила проректор по учебной части Тартуского университета Ауне Валк. «Однако не все, кто переступает порог, приходят учиться, – сказала она. – Предыдущий опыт показывает, что количество новых студентов остается в пределах количества учебных мест».

Но все-таки такое большое количество людей, переступивших порог в этом году, для университета стало неожиданным.

Ключевые слова
Наверх