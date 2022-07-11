В выходные на коалиционных переговорах было отшлифовано коалиционное соглашение и обсуждены министерские позиции. О том, что еще предстоит решить и кого мы можем увидеть в новом правительстве, в прямом эфире Postimees с вице-председателем «Отечества» Рийной Солман поговорила Улла Лянтс.
Солман: Скамейка министров «Отечества» длинная, и в ближайшие дни возможны позитивные сюрпризы
Я разговариваю с будущим министром?
Как знать, но сейчас министерские посты действительно еще обсуждаются, и, вероятно, в течение двух-трех дней они будут улажены как для «Отечества», так и для социал-демократов. Может показаться, что можно было просто назначить тех, кто был министрами в предыдущем правительстве, но портфели изменились, и соответственно будут меняться и люди. Министр, который придет в правительство от «Отечества», будет безусловно специалистом в этой области, на которого партия может положиться и быть уверенной, что все будет реализовано.
Ведь нам бы очень хотелось бы узнать, кто эти новые министры, почему это занимает так много времени?
Не потому ли, что мы обсуждаем не только министерские должности, нам также необходимо определить должности в комиссиях Рийгикогу и должность заместителя председателя Рийгикогу. Надо учитывать, что срок жизни этого правительства всего восемь месяцев, и, может быть, лучшим специалистам еще нужно время, чтобы подумать, сказать ли «да» и снять с себя сегодняшние обязательства. Так как впереди относительно трудные времена - нужно выставить лучшую команду.
В ходе этих коалиционных переговоров «Отечество» реализовала почти все свои пожелания. Что для вас самое главное?
Я бы не очень осмелилась так сказать. Действительно, У нас все прошло хорошо, наш председатель и переговорная группа были большие молодцы и отстаивали те программные позиции, которые уже были изложены ранее, а именно в области обороны, детских и семейных пособий, а также финансирование образования. Важно, что была согласована и реформа рынка электроэнергии, поскольку она касается каждого эстонца.
Одним из самых амбициозных пунктов соглашения, вероятно, является образование на эстонском языке. Вы же понимаете, что, с одной стороны, очень приятно, что это делается, а с другой стороны, это все равно чертовски сложная задача?
Это чертовски сложно, потому что все эти тридцать лет это считалось сложным и такой план с конкретными датами никогда не принимался на правительственном уровне. То его так и сяк планировали, то один или другой фактор мешал этому, то верили в то, что русскоязычное население само выучит язык, но этого за 30 лет так и не произошло. Вот почему особенно важно, чтобы мы начали движение с одного конкретного пункта с датами и конкретным планом и программой. Я совершенно уверенна, что переход дошкольного образования и с первого по четвертый класс возможен, и если мы сможем мотивировать учителей, тех профессиональных педагогов, которые получили педагогическое образование, но по каким-то причинам оставили эту профессию, вернуться в школу, то это будет действительно осуществимо.
Почему при распределении должностей не было решено, кто будет следующим членом Европейской Счетной палаты. В настоящее время там находится Юхан Партс от «Отечества». «Отечество» все еще хочет заполучить эту должность, чтобы Юхан Партс смог продолжать?
У нас была встреча утром, на которой мы получили обзор того, что было согласовано, но я действительно не сообразила спросить о Юхане Партсе. Я считаю Юхана Партса очень сильным экономистом, так что почему бы и нет.
Насколько мешает назначению министров «Отечества» тот факт, что некоторые из сегодняшних членов Рийгикогу, когда они станут министрами, будут заменены людьми, покинувшими «Отечество»?
Так и сяк с этим вопросом. С одной стороны, те, кто ушли из «Отечества» либо в другую партию, либо создают новую, все равно остаются нашими людьми, так сказать, людьми «Отечества». С другой стороны, скамейка «Отечества» еще очень длинная, и неправильно думать, что тот или иной министр, который уже был на посту, обязательно должен оставаться министром. В рядах «Отечества» подрастает много ярких молодых политиков, к тому же специалистов своего дела. Поживем-увидим, через два-три дня могут прийти какие-то позитивные сюрпризы, ничего не исключено.
Что важнее для министра, то, что он хороший специалист, или то, что он хороший политик?
Основываясь на своем опыте, могу сказать, что третья вещь на самом деле важна. Человек должен быть мотивирован на реализацию политики партии, и если этого не понимать, то даже будучи хорошим специалистом, можно попасть в беду, что и бывало. В деле нахождения на посту министра, я считаю более важными мотивацию министра и его отношение к жизни. Ты просто хочешь потратить эти восемь месяцев впустую или действительно что-то улучшить и что-то сделать?
Вы разочарованы тем, что должность министра народонаселения не вернули?
Нет, я вообще не ожидала, что ее восстановят. Также было бы неразумно начинать вносить такие масштабные изменения в положение портфелей в оставшиеся восемь месяцев. Текущее распределение портфелей очень разумно, это идеальная позиция, чтобы сделать что-то хорошее.
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