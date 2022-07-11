Солман: Скамейка министров «Отечества» длинная, и в ближайшие дни возможны позитивные сюрпризы

Это чертовски сложно, потому что все эти тридцать лет это считалось сложным и такой план с конкретными датами никогда не принимался на правительственном уровне. То его так и сяк планировали, то один или другой фактор мешал этому, то верили в то, что русскоязычное население само выучит язык, но этого за 30 лет так и не произошло. Вот почему особенно важно, чтобы мы начали движение с одного конкретного пункта с датами и конкретным планом и программой. Я совершенно уверенна, что переход дошкольного образования и с первого по четвертый класс возможен, и если мы сможем мотивировать учителей, тех профессиональных педагогов, которые получили педагогическое образование, но по каким-то причинам оставили эту профессию, вернуться в школу, то это будет действительно осуществимо.