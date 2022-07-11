Яак Ааб оценивает влияние коалиционного соглашения почти в миллиард евро, министр финансов - в 270 миллионов

По словам Ааба, некоторые цифры в соглашении оцениваются скромнее, чем позволяет реальность. «Например, переход на эстоноязычное образование: говорили о 10 миллионах, я думаю, этого недостаточно при таких сроках. Я не могу сказать, как будет выглядеть конкретный законопроект. Попытаются ли переложить часть расходов на местное самоуправление? Это нельзя делать, потому что тогда придется компенсировать все это. Вопросов много, а цифры не складываются воедино. Говорить, что нужно найти 270 миллионов, неправильно», — сказал Ааб Postimees.

Ааб отметил, что в стратегии государственного бюджета расходы на крупномасштабную национальную оборону, определенные предыдущим правительством, в значительной степени не были учтены. Если он останется в силе, это будет стоить дополнительно 350 миллионов.

«Семейные пособия получат более или менее 70 миллионов. Энергетический пакет вообще не входит в 270 миллионов евро. Это минимум 250, а скорее - больше 300 миллионов. В бюджетной сфере нельзя двигаться вперед без повышения зарплаты - учителям, полицейским и т. д. - тогда она поднимется хотя бы процентов на 10, а это опять-таки значит опять 50 миллионов. Я оцениваю, что в сумме этого соглашения, вынужденных расходов и предыдущих расходов это будет близко к 800-900 миллионам. Почти миллиард».