Если, по словам министра финансов Кейт Пентус-Розиманнус (Партия реформ), коалиционное соглашение между Партией реформ, "Отечеством" и Социал-демократической партией принесет увеличение расходов в государственный бюджет на 270 миллионов евро, бывший министр государственного управления Яак Ааб (Центристская партия) оценивает воздействие в три-четыре раза выше.
Яак Ааб оценивает влияние коалиционного соглашения почти в миллиард евро, министр финансов - в 270 миллионов
По словам Ааба, некоторые цифры в соглашении оцениваются скромнее, чем позволяет реальность. «Например, переход на эстоноязычное образование: говорили о 10 миллионах, я думаю, этого недостаточно при таких сроках. Я не могу сказать, как будет выглядеть конкретный законопроект. Попытаются ли переложить часть расходов на местное самоуправление? Это нельзя делать, потому что тогда придется компенсировать все это. Вопросов много, а цифры не складываются воедино. Говорить, что нужно найти 270 миллионов, неправильно», — сказал Ааб Postimees.
Ааб отметил, что в стратегии государственного бюджета расходы на крупномасштабную национальную оборону, определенные предыдущим правительством, в значительной степени не были учтены. Если он останется в силе, это будет стоить дополнительно 350 миллионов.
«Семейные пособия получат более или менее 70 миллионов. Энергетический пакет вообще не входит в 270 миллионов евро. Это минимум 250, а скорее - больше 300 миллионов. В бюджетной сфере нельзя двигаться вперед без повышения зарплаты - учителям, полицейским и т. д. - тогда она поднимется хотя бы процентов на 10, а это опять-таки значит опять 50 миллионов. Я оцениваю, что в сумме этого соглашения, вынужденных расходов и предыдущих расходов это будет близко к 800-900 миллионам. Почти миллиард».
Однако, по словам Пентус-Розиманнус, энергетический пакет они не забыли. «Но деньги для этой цели уже были запланированы в государственных резервах, а также в доходах от квот на выбросы CO2. Значит, это не новые, дополнительные расходы», — написала министр финансов в Facebook.
Ааб не согласился с этим аргументом. «Деньги на выбросы CO2 тоже не поступают c потолка. Их можно использовать для энергосбережения, развития возобновляемых источников энергии, чего угодно еще. Да, их можно использовать для дотаций, но если мы будем использовать их для дотаций, это опять же будет расход госбюджета», — пояснил Ааб.
По словам Пентус-Розиманнус, коалиционное соглашение стоит 270 млн евро
Министр финансов привела цифры следующим образом:
- Повышение не облагаемого налогом минимума доходов до 654 евро – около 85 миллионов евро;
- Увеличение детского пособия до 80 евро – 47,5 млн евро;
- Увеличение поддержки одиноких родителей до 80 евро - 7 миллионов евро;
- Увеличение семейного пособия до 600 евро - 70,5 млн евро. С началом индексации в 2024 году по текущему прогнозу будет добавляться до 3-5 миллионов евро в год.
«Тот, кто может сложить эти цифры, увидит, что в ходе переговоров мы достигли решения, которое принесет очень большие изменения семьям с детьми и повлияет на бюджет в размере 125 миллионов евро», — написала Пентус-Розиманнус.
- Дополнительное финансирование высшего образования в 2022 году в размере 10 млн евро, что вместе с расчетом налоговых поступлений дает эффект для бюджета в размере 7,1 млн евро;
- Рост финансирования высшего образования на 15% в год - около 25 миллионов евро в 2023 году. Влияние на бюджет 17,6 млн евро;
- Реформа долгосрочного ухода - 40 миллионов евро. Бюджетные последствия этого решения составляют 31,5 млн евро;
- Переход на обучение на эстонском языке, дополнительно около 15 миллионов евро в 2023 году, влияние на бюджет - 10,7 миллиона евро.
Ааб: было бы справедливо говорить о повышении налогов
Ааб подчеркнул, что он не считает расходы неправильными или ненужными, но он признает, что значительное увеличение постоянных расходов также требует увеличения постоянного дохода, в данном случае, вероятно, увеличения налогов. Однако коалиционные партии не желают об этом говорить, но, по мнению Ааба, это было бы справедливо.
«Инфляция точно начнет снижаться в конце года или в следующем году. Процентные ставки вырастут, поэтому экономический рост точно замедлится, и в следующем году таких налоговых перерасходов не будет», отметил он.
Если в законопроекте будут учтены все обещания, это может означать потерю от трех до пяти процентов валового внутреннего продукта, заявил Ааб. «Да, такое бывало во во время кризиса. Вероятно, для правительства, которое будет сформировано после выборов в Рийгикогу, это означает очень трудный выбор».
По словам Ааба, нынешняя налоговая база Эстонии не несет таких расходов. «Что-то урезать практически невозможно, мы пробовали, поэтому государство должно начать зарабатывать больше. Я предсказываю, что, как это делали правые партии в прошлом, могут начать повышать косвенные налоги. В какой-то момент - налог с оборота, а также акцизы, от которых в повседневной жизни страдают люди с доходом ниже среднего. Мы, конечно, вообще не хотим говорить о прямых налогах, ни о подоходном налоге, ни о налоге на имущество».