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РЕЙТИНГ ⟩ Cреди крупнейших налогоплательщиков Эстонии - в основном, топливные фирмы

rus.postimees.ee
Cреди крупнейших налогоплательщиков Эстонии - в основном, топливные фирмы
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Kütusehinnad Valgas Olerexi tanklas 11. juulil
Kütusehinnad Valgas Olerexi tanklas 11. juulil Фото: Arved Breidaks

Крупнейшими налогоплательщиками в Эстонии во втором квартале были топливные и оптовые предприятия, причем больше всех заплатило акционерное обществуо  Olerex Terminal.

Всего в десятке крупнейших налогоплательщиков было пять компаний, занимающихся топливом, которые, по данным Налогово-таможенного департамента, уплатили в общей сложности 150 971 287 евро государственных и трудовых налогов.

Помимо оптовиков топлива, среди крупных налогоплательщиков были продавец табака Philip Morris Eesti OÜ, продавец топлива Neste Eesti AS и оптовая компания Sanitex OÜ, логистическая компания 4U Logistics и национальная энергетическая компания Eesti Energia AS.

Десять крупнейших корпоративных налогоплательщиков уплатили государству во втором квартале 303 090 021 евро государственных и трудовых налогов.

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