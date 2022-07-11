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Вынужденные уйти в отставку министры-реформисты: жаль, что так вышло

Мейнхард Пулк
, журналист
Вынужденные уйти в отставку министры-реформисты: жаль, что так вышло
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Андрес Сутт, Марис Лаури.
Андрес Сутт, Марис Лаури. Фото: Foto: Kollaaž. Marko Saarm, Sakala. Sander Ilvest/PM

С формированием новой коалиции несколько высокопоставленных политиков Партии реформ должны будут покинуть свои нынешние должности.

Вице-спикер Рийгикогу Ханно Певкур покинет свой пост на следующем заседании Рийгикогу, чтобы уступить место председателю «Отечества» Хелиру-Валдору Сеэдеру. Предположительно экстренное заседание, о котором идет речь, состоится в пятницу, когда полномочия получит второе правительство Каи Каллас.

Ханно Певкур.
Ханно Певкур. Фото: Pm
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