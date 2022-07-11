С формированием новой коалиции несколько высокопоставленных политиков Партии реформ должны будут покинуть свои нынешние должности.
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Вынужденные уйти в отставку министры-реформисты: жаль, что так вышло
Вынужденные уйти в отставку министры-реформисты: жаль, что так вышло
Вице-спикер Рийгикогу Ханно Певкур покинет свой пост на следующем заседании Рийгикогу, чтобы уступить место председателю «Отечества» Хелиру-Валдору Сеэдеру. Предположительно экстренное заседание, о котором идет речь, состоится в пятницу, когда полномочия получит второе правительство Каи Каллас.
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