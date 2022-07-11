Swedbank и SEB повышают цены на банковские услуги

"Изменились не все цены, а только те, где увеличились расходы, связанные с предоставлением услуг. Клиентов, которые используют интернет-банк и мобильное приложение, изменения стоимости услуг мало коснутся", - сказал глава отдела обслуживания частных лиц Swedbank Тармо Улла.