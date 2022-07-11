Пн, 11.07.2022
Погода
Гороскоп
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Otsing

Swedbank и SEB повышают цены на банковские услуги

rus.postimees.ee
Swedbank и SEB повышают цены на банковские услуги
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Человек перед банкоматом. Фото иллюстративное. Максимальная сумма наличных денег, которую в месяц клиент сможет внести на счет с помощью банковской карточки в банкомате Swedbank, теперь составляет 6000 евро. Снять можно максимум 10 000 евро.
Человек перед банкоматом. Фото иллюстративное. Максимальная сумма наличных денег, которую в месяц клиент сможет внести на счет с помощью банковской карточки в банкомате Swedbank, теперь составляет 6000 евро. Снять можно максимум 10 000 евро. Фото: Urmas Luik / Pärnu Postimees

Два крупнейших розничных банка Эстонии – Swedbank и SEB – с разницей в несколько месяцев повышают цены на предлагаемые в конторах услуги, например, стоимость перевода в обоих банках увеличится до пяти евро, передает rus.err.ee.

"Изменились не все цены, а только те, где увеличились расходы, связанные с предоставлением услуг. Клиентов, которые используют интернет-банк и мобильное приложение, изменения стоимости услуг мало коснутся", - сказал глава отдела обслуживания частных лиц Swedbank Тармо Улла.

В Swedbank цены выросли уже 1 июля, прейскурант банка SEB изменится с 1 сентября.

В числе прочего в обоих банках возрастет стоимость внутрибанковских платежей - с прежних 2,3 до 5 евро.

Ключевые слова
Наверх