Взрывная серия. Как и почему начали взлетать на воздух склады вооружений в тылу российских войск

28 июня стало известно о взрывах в городе Новая Каховка (Херсонская область). Это стратегически важный для российских сил город на юге Украины, который они захватили еще в первый день вторжения. Рядом с ним расположена Каховская гидроэлектростанция (ГЭС) и гидротехнические сооружения Северокрымского канала, поставляющего днепровскую воду в Крым.

Российские войска используют город как тыловую базу и логистический центр. До линии фронта отсюда не менее 40-50 км.

"По сообщениям местных патриотов, около трех часов наблюдался пожар и взрывы. Пожар до сих пор продолжается, правда, уже с меньшей интенсивностью. Пожарные не спешат тушить его, потому что есть угроза получить ранения", - рассказали об этом случае в Страткоме ВСУ.

В тот же день стало известно о взрыве на российской базе в Перевальске Луганской области. Этот город был оккупирован с 2014 года частями так называемой "ЛНР" и сейчас расположен в 45-50 км от фронта. Об инциденте в соцсетях сообщили местные жители.

Второго июля чрезвычайно мощный взрыв прогремел в Попасной Луганской области. Этот город российские войска захватили в начале мая и разместили там арсенал для снабжения боеприпасами своей ударной группировки на Луганском направлении.