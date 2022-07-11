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«Новости в 7» за 11 июля: сколько портфелей получат партии в новом правительстве и интервью с Анной Микконен, вошедшей в ТОП-50 красавиц Вселенной

Kanal 7
«Новости в 7» за 11 июля: сколько портфелей получат партии в новом правительстве и интервью с Анной Микконен, вошедшей в ТОП-50 красавиц Вселенной
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Об этом и не только – в тележурнале «Новости в 7». Каждый рабочий день в 19:00 ведущие программы Дмитрий Кукушкин, Майя Виленчик и наши корреспонденты знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа.

Сегодня в выпуске:

- Новый правящий триумвират распределил между собой сферы ответственности. Какими станут приоритеты нового правительства, существование которого продлится лишь до марта следующего года?

- О дефиците запасов всех групп крови и замене инфолистков к лекарствам.

- Сегодня в полную в силу вступили санкции Евросоюза в отношении России. Какие товары окончательно запрещены к провозу через границу?

- Россия приостановила поставки газа по "Северному потоку - 1", пожаре в Португалии и о том, что в Германии готовят общественные отапливаемые места.

- В Ида-Вирумаа прошли автомобильные гонки на выживание. Все подробности в сюжете нашей съемочной группы.

- Уроженка Эстонии Анна Микконен представляла нашу страну на конкурсе красоты "Миссис Вселенная" в Сеуле. Наш корреспондент встретился с ней и разузнал все об этих соревнованиях.

Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на «Канале 7» за 11 июля.

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