«Новости в 7» за 11 июля: сколько портфелей получат партии в новом правительстве и интервью с Анной Микконен, вошедшей в ТОП-50 красавиц Вселенной

Сегодня в выпуске:

- Новый правящий триумвират распределил между собой сферы ответственности. Какими станут приоритеты нового правительства, существование которого продлится лишь до марта следующего года?

- О дефиците запасов всех групп крови и замене инфолистков к лекарствам.

- Сегодня в полную в силу вступили санкции Евросоюза в отношении России. Какие товары окончательно запрещены к провозу через границу?

- Россия приостановила поставки газа по "Северному потоку - 1", пожаре в Португалии и о том, что в Германии готовят общественные отапливаемые места.

- В Ида-Вирумаа прошли автомобильные гонки на выживание. Все подробности в сюжете нашей съемочной группы.

- Уроженка Эстонии Анна Микконен представляла нашу страну на конкурсе красоты "Миссис Вселенная" в Сеуле. Наш корреспондент встретился с ней и разузнал все об этих соревнованиях.