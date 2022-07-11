Полиция поймала председателя фракции Партии реформ в Тартуском горсобрании и руководителя танцевальной школы Shaté Крыыт Кивисте за рулем в состоянии криминального алкогольного опьянения. Кивисте удавалось скрывать инцидент от общественности в течение нескольких месяцев и даже отбыть наказание, пока встревоженный родитель не пролил свет на эту историю.
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Отметила день рождения: депутата и директора танцевальной школы поймали пьяной за рулем
Полиция поймала пьяного члена горсобрания Крыыт Кивисте 5 декабря прошлого года, когда утром она возвращалась домой с вечеринки по случаю своего сорокалетия. По ее словам, она не понимала, что, возможно, не была трезва для того, чтобы сесть за руль. В полдень в Центр тревоги поступило сообщение, что по Тарту едет BMW, водитель которого, по-видимому, находился в состоянии алкогольного опьянения.
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