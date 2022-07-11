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Отметила день рождения: депутата и директора танцевальной школы поймали пьяной за рулем

Хенн Ууэтоа
Отметила день рождения: депутата и директора танцевальной школы поймали пьяной за рулем
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Крыыт Кивисте во время беседы неоднократно упомянула, что отбыла наказание как юридически, так и для себя внутренне, чувствуя себя теперь более счастливым человеком.
Крыыт Кивисте во время беседы неоднократно упомянула, что отбыла наказание как юридически, так и для себя внутренне, чувствуя себя теперь более счастливым человеком. Фото: Sille Annuk

Полиция поймала председателя фракции Партии реформ в Тартуском горсобрании и руководителя танцевальной школы Shaté Крыыт Кивисте за рулем в состоянии криминального алкогольного опьянения. Кивисте удавалось скрывать инцидент от общественности в течение нескольких месяцев и даже отбыть наказание, пока встревоженный родитель не пролил свет на эту историю.

Полиция поймала пьяного члена горсобрания Крыыт Кивисте 5 декабря прошлого года, когда утром она возвращалась домой с вечеринки по случаю своего сорокалетия. По ее словам, она не понимала, что, возможно, не была трезва для того, чтобы сесть за руль. В полдень в Центр тревоги поступило сообщение, что по Тарту едет BMW, водитель которого, по-видимому, находился в состоянии алкогольного опьянения.

Через полчаса полиция остановила автомобиль Кивисте на улице Тяхе и установила, что водитель находилась в состоянии криминального алкогольного опьянения. Это означает показатель опьянения выше 0,75 промилле.

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