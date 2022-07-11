Отметила день рождения: депутата и директора танцевальной школы поймали пьяной за рулем

Полиция поймала пьяного члена горсобрания Крыыт Кивисте 5 декабря прошлого года, когда утром она возвращалась домой с вечеринки по случаю своего сорокалетия. По ее словам, она не понимала, что, возможно, не была трезва для того, чтобы сесть за руль. В полдень в Центр тревоги поступило сообщение, что по Тарту едет BMW, водитель которого, по-видимому, находился в состоянии алкогольного опьянения.