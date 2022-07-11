В июне Министерство образования и науки прекратило для трех русских школ финансирование, которое было выделено с целью развития в качестве пилотного проекта в школах эстонского языка. Поскольку город Таллинн, в ведении которого находятся школы, несколько лет не представлял никакого отчета о пилотном проекте, неизвестно, как и куда пошли данные деньги.
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Миллионы, выделенные таллиннским русским школам на изучение эстонского языка, покрыты завесой тайны
Миллионы, выделенные таллиннским русским школам на изучение эстонского языка, покрыты завесой тайны
Министерство образования и науки 20 июня направило Таллиннскому департаменту образования официальное уведомление о том, что министерство расторгает договор с тремя школами. Согласно предыдущему соглашению, три таллиннские русскоязычные школы получали по 750 000 евро в год на разработку методов обучения на эстонском языке, а также на мониторинг. В результате этого выпускники гимназии должны были достичь уровня C1 эстонского языка. Однако, по данным министерства, методики не были созданы и они также не подвергались научному мониторингу.
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