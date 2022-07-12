Стойческу: людские и технические ресурсы российской армии близки к исчерпанию

Тогда де-факто были оккупированы некоторые районы Украины, сейчас же куда большая часть территории Украины находится под оккупацией. Украина уже никогда не поверит, что Россия по каким-то там соглашениям вернет со временем Киеву контроль над какими-то территориями. Сейчас Украине совершенно понятно, что эти территории могут быть возвращены только военными средствами.

Не знаю, собран ли уже этот миллион, или собраны пока несколько сотен тысяч человек. Однако точно известно, что около 10 000 украинских военных проводят сейчас тренировки в Великобритании. Такое же обучение проводится для украинских солдат и в других странах. Например, в Польше. Так что ресурсы у Украины есть. При этом нужно понимать, что когда речь идет о мобилизации людей на войну, важно не только количество мобилизованных ресурсов. Очень важно и качество. И мораль. Я недавно видел видеоролики с бойцами какого-то элитного российского батальона «Тигр». Это были простые усталые мужики по 50-55 лет, которые больше были похожи на старых собак, чем на тигров. Качество людских ресурсов у российской и украинской армии очень разное. Это дает основания думать, что именно Украина сможет добиться успеха в войне.