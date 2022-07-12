Стойческу: людские и технические ресурсы российской армии близки к исчерпанию

— С 10 июля вступили в силу новые ограничения на транзит через Литву в Калининград. Теперь было запрещено провозить в российский анклав цемент, бетон, древесину, алкоголь, ряд химических продуктов на основе спирта. Издание Bloomberg сообщило ранее, что в новом пакете санкций, который готовит Евросоюз, будут, в числе прочего, прописаны исключения для транзита в Калининградскую область. Что заставляет ЕС идти на такие исключения? Это что-то вроде заботы о жителях этой территории? Или же Европа всерьез воспринимает угрозу каких-то провокаций военного характера со стороны РФ в этом регионе?
— Я не думаю, что Европа должна идти на такие исключения. И конкретно у российского президента, и у так называемого «коллективного Путина», если говорить о всем аппарате высшей власти, и, к сожалению, у значительной части населения России нет никакой человечности, нет никакого милосердия. Так что я не думаю, что Европа должна как-то специально заботиться о жителях Калининградской области. Мы же не убиваем их. Мы не морим их голодом. Но у нас есть право принимать меры в ответ на то, что творит Россия. И мы их принимаем.
Решения об ограничениях на транзит в Калининград были приняты Евросоюзом еще в апреле. Они занимают шестьдесят страниц. Об этих решениях всем в России все давно было известно. Их читали и в Кремле, и в Калининграде. Губернатор Калининградской области тоже их прочитал. Правда, английский язык у него, наверное, не очень хороший. Ну, он мог бы попросить кого-то, кто хорошо знает английский, помочь ему лучше понять, что там написано.