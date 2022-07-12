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Стойческу: людские и технические ресурсы российской армии близки к исчерпанию

Павел Соболев
, журналист
Стойческу: людские и технические ресурсы российской армии близки к исчерпанию
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  • У российского гражданства в современном мире нет никакой ценности
  • Армия Украины существенно превосходит армию РФ в качестве мобилизованных ресурсов
  • Россия не продаст Ботсване и Шри-Ланке столько топлива, сколько продавала Германии и Италии

В очередной передаче портала Rus.Postimees, посвященной военной обстановке в Украине и международной политической ситуации, научный сотрудник Международного центра обороны и безопасности Калев Стойческу среди прочего ответил на вопросы, касающиеся планов Владимира Путина раздавать украинцам российские паспорта, а также приказа Владимира Зеленского подготовить план освобождения оккупированных территорий на юге Украины.

— Владимир Путин вчера подписал указ об упрощенном порядке получения гражданства России для всех граждан Украины. До российского нападения на Украину такой порядок распространялся на жителей так называемых ДНР и ЛНР, в мае к ним добавили жителей Херсонской и Запорожской областей. Что означает такое новое решение Путина? Москва больше не скрывает, что цель России в этой войне — оккупировать всю территорию Украины?

— Да, так и есть. Хотя было бы больше логики в том, если бы россияне получили возможность в упрощенном порядке получать украинское гражданство, что давало бы им возможность жить в демократической стране. Если же говорить серьезно, это в чистом виде пропагандистский шаг. Я не вижу никакой ценности, которая в современном мире может быть у российского гражданства и у российского паспорта.

Конечно, среди жителей России немало людей, которые гордятся своим гражданством и своей страной, но вряд ли это означает, что для людей за пределами России получение ее гражданства может хоть кому-то казаться аппетитной перспективой.

— Министр обороны Украины Алексей Резников в интервью Sunday Times рассказал о приказе украинского президента Владимира Зеленского проработать план освобождения занятых оккупантами территорий на юге страны. По словам Резникова, следуя этому приказу, он активно контактирует с партнерами из других стран и объясняет, какие виды вооружений нужны Украине для реализации этого плана. Насколько реальна для украинской армии возможность провести в ближайшее время успешное контрнаступление на юге Украины и освободить хотя бы часть оккупированных территорий?

— Главное внимание российских военных в Украине сейчас все-таки сосредоточено на Донецкой области. Видимо, им дан президентом Путиным приказ захватить весь Донбасс целиком. Эта цель была поставлена в самом начале войны, и она по-прежнему актуальна. Луганская область уже полностью оккупирована, в Донецкой же области для России остаются главными целями такие важные города, как Славянск, Краматорск, Бахмут. Очевидно, российским военным поставлена задача захватить эти города любой ценой.

Было очень хорошо видно, с какими огромными для себя потерями российская армия до сих пор завоевывала даже какие-то небольшие деревни в Луганской области. Цена, которая платилась за захват этих территорий, была исключительно непропорциональной. Россия теряла огромное количество солдат и техники ради того, чтобы добиться довольно бесполезных успехов.

Это означает, что российским военным просто дан приказ завоевать весь Донбасс, не считаясь ни с какими потерями. Если же говорить о ситуации вокруг оккупированных Россией территорий в южной части Украины, отдельных районов Херсонской и Запорожской областей, то там российские военные, скорее, стараются удержаться сейчас на тех позициях, которые они уже взяли. Там у России просто нет достаточных ресурсов для того, чтобы вести дальнейшее наступление.

То, какая из сторон конфликта получит на юге Украины преимущество, может проясниться в ближайшие месяцы. В августе, в сентябре. Совершенно очевидно, что обе стороны хотят победить. Украина ни в коем случае не пойдет на то, чтобы определять свое будущее в рамках каких-то соглашений наподобие «Минск-3». Сейчас не могут заключаться такие договоры, потому что ситуация совершенно не такая, какой она была в августе 2014 года, перед подписанием первых минских протоколов.

Тогда де-факто были оккупированы некоторые районы Украины, сейчас же куда большая часть территории Украины находится под оккупацией. Украина уже никогда не поверит, что Россия по каким-то там соглашениям вернет со временем Киеву контроль над какими-то территориями. Сейчас Украине совершенно понятно, что эти территории могут быть возвращены только военными средствами.

Победа будет одержана той стороной, которая сможет лучше мобилизоваться для дальнейших боев. Алексей Резников еще в мае заявил, что украинская армия будет увеличена до миллиона человек. Позавчера Резников подтвердил, что эта цель уже практически достигнута. Мобилизовано около миллиона человек.

Не знаю, собран ли уже этот миллион, или собраны пока несколько сотен тысяч человек. Однако точно известно, что около 10 000 украинских военных проводят сейчас тренировки в Великобритании. Такое же обучение проводится для украинских солдат и в других странах. Например, в Польше. Так что ресурсы у Украины есть. При этом нужно понимать, что когда речь идет о мобилизации людей на войну, важно не только количество мобилизованных ресурсов. Очень важно и качество. И мораль. Я недавно видел видеоролики с бойцами какого-то элитного российского батальона «Тигр». Это были простые усталые мужики по 50-55 лет, которые больше были похожи на старых собак, чем на тигров. Качество людских ресурсов у российской и украинской армии очень разное. Это дает основания думать, что именно Украина сможет добиться успеха в войне.

Очень важно, что у России заканчиваются критически важные для нее вооружения. Например, дроны. Только что стало известно, что Россия пытается получить несколько сотен дронов от Ирана. Это говорит о том, что и технические ресурсы России, необходимые для продолжения войны, близки к исчерпанию. И при этом теперь России приходится воевать и против технических ресурсов Запада. Потому что Украина получает от западных партнеров все больше оружия. Причем все более эффективного оружия.

И Украина, и Россия сейчас пытаются найти какие-то геймченджеры, факторы, которые полностью изменят правила игры. Для Украины таким геймченджером уже становятся системы HIMARS, поставляемые США. Сейчас их только четыре, но будет шесть, со временем будет восемь, потом двенадцать. Не знаю, будет ли их еще больше. Но уже сейчас Украина может с их помощью очень эффективно поражать цели в тылу врага. Скажем, склады с оружием. Это уже успешно делается и на юге Украины, и на востоке.

Чем больше будет у Украины таких систем, тем более влиятельным будет становиться этот геймченджер. А России нужно будет придумывать, за счет чего она сможет уравновесить эту ситуацию.

— Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки сообщает, что отсутствие плановых перерывов для отдыха от интенсивных боев — одна из самых тяжелых среди множества кадровых проблем в российских войсках, задействованных в войне. По данным британских экспертов, российское оборонное ведомство с этой проблемой не справляется. Многие подразделения не получали отдыха с самого начала вторжения. Действительно ли у России сейчас просто катастрофическая нехватка личного состава для продолжения войны?

— Война идет 139-й день. Идет уже пятый месяц войны. Со стороны России в Украине воюет очень много людей, которые участвуют в боевых действиях с самого первого дня этой войны. Многие из этих людей находились у границ Украины в течение целого месяца до начала войны. Или еще дольше. Сидели и ждали, что им прикажут. Кто-то пять месяцев не видел дома, кто-то, может, целых восемь.

По стандартам же НАТО считается, что 45 дней — это максимальный срок, который допустим для участия военнослужащего в постоянных и интенсивных боевых действиях. Дольше просто нельзя держать в бою как солдат, так и младших офицеров. Потому что если им придется воевать дольше, они физически и психологически устанут до такой степени, что просто не смогут воевать нормально. Они или не смогут воевать эффективно, или просто превратятся в зверей. И в Украине в исполнении российских военных это уже можно было видеть. Многие российские военные в Украине уже в несколько раз превысили временной лимит непрерывного участия в боях. Это означает, что их просто некем заменить. Для нормальной ротации у России просто нет ресурсов.

Нужно обратить внимание также на один нюанс, связанный с национальным составом воюющих в Украине российских военнослужащих. Ясно, что с этой войны довольно трудно вернуться живым или неискалеченным. Россия очень активно отправляет на эту войну представителей народов Центральной Азии, разных национальных республик, стараясь поменьше отправлять туда этнических русских. Когда в какой-то момент к этим малым народам, населяющим Россию, придет осознание того, что Путин посылает гибнуть на этой войне именно юношей этих национальностей, стараясь поберечь этнических русских, это может вызвать очень большие межнациональные конфликты в России. На Кавказе, в Центральной Азии. В Сибири.

— С 10 июля вступили в силу новые ограничения на транзит через Литву в Калининград. Теперь было запрещено провозить в российский анклав цемент, бетон, древесину, алкоголь, ряд химических продуктов на основе спирта. Издание Bloomberg сообщило ранее, что в новом пакете санкций, который готовит Евросоюз, будут, в числе прочего, прописаны исключения для транзита в Калининградскую область. Что заставляет ЕС идти на такие исключения? Это что-то вроде заботы о жителях этой территории? Или же Европа всерьез воспринимает угрозу каких-то провокаций военного характера со стороны РФ в этом регионе?

— Я не думаю, что Европа должна идти на такие исключения. И конкретно у российского президента, и у так называемого «коллективного Путина», если говорить о всем аппарате высшей власти, и, к сожалению, у значительной части населения России нет никакой человечности, нет никакого милосердия. Так что я не думаю, что Европа должна как-то специально заботиться о жителях Калининградской области. Мы же не убиваем их. Мы не морим их голодом. Но у нас есть право принимать меры в ответ на то, что творит Россия. И мы их принимаем.

Решения об ограничениях на транзит в Калининград были приняты Евросоюзом еще в апреле. Они занимают шестьдесят страниц. Об этих решениях всем в России все давно было известно. Их читали и в Кремле, и в Калининграде. Губернатор Калининградской области тоже их прочитал. Правда, английский язык у него, наверное, не очень хороший. Ну, он мог бы попросить кого-то, кто хорошо знает английский, помочь ему лучше понять, что там написано.

Сегодняшняя нервная реакция России вызвана тем, что в Кремле просто не верили, что эти ограничения начнут применять на деле. Точно так же там долгое время не верили, что Запад откажется от закупок российских нефти и газа. А он действительно от них отказывается.

Сейчас это осознание начинает к Кремлю все-таки приходить. Россия сейчас сама начинает испытывать желание как-то наказать, например, ту же Германию за помощь, оказываемую Украине. Но при этом и деньги в казну брать откуда-то нужно. Сейчас начинаются разговоры о том, что Россия найдет на свои энергоносители новых покупателей. Логику этих рассуждений понять довольно сложно, с учетом того, за счет каких стран Россия собирается восполнять свои потери.

Более выгодных партнеров, чем на Западе, где всегда есть деньги, Россия в торговле своими энергоресурсами найти не сможет нигде. Западные страны всегда платят в срок, при этом они готовы платить самую высокую цену. Трудно представить, что Ботсвана и Шри-Ланка заплатят за российское топливо столько же, сколько платят Германия и Италия. Даже Индии это не под силу. Посмотрим, кто выйдет победителем из этой игры.

Смотрите передачу целиком в повторе!

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