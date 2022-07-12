Студия Postimees: Кремль перестает скрывать свое намерение уничтожить украинскую государственность?

- Министр обороны Украины Алексей Резников в интервью Sunday Times рассказал о приказе украинского президента Владимира Зеленского проработать план освобождения занятых оккупантами территорий на юге страны. По словам Резникова, следуя этому приказу, он активно контактирует с партнерами из других стран и объясняет, какие Украине для реализации этого плана нужны виды вооружений. Насколько реальна для украинской армии возможность провести в ближайшее время успешное контрнаступление на юге Украины и освободить хотя бы часть оккупированных территорий?

- Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки сообщает, что отсутствие плановых перерывов для отдыха от интенсивных боев — это одна из самых тяжелых среди множества кадровых проблем в российских войсках, задействованных в войне. По данным британских экспертов, российское оборонное ведомство с этой проблемой не справляется. Многие подразделения не получали отдыха с самого начала вторжения. Действительно ли у России сейчас катастрофическая нехватка личного состава для продолжения войны?

- C 10 июля вступили в силу новые ограничения на транзит через Литву в Калининград. Теперь было запрещено провозить в российский анклав цемент, бетон, древесину, алкоголь, ряд химических продуктов на основе спирта. Издание Bloomberg сообщило ранее, что в новом пакете санкций, который готовит Евросоюз, будут, в числе прочего, прописаны исключения для транзита в Калининградскую область. Что заставляет ЕС идти на такие исключения? Это что-то вроде заботы о жителях этой территории? Или же Европа всерьез воспринимает угрозу каких-то провокаций военного характера со стороны РФ в этом регионе?