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Студия Postimees: Кремль перестает скрывать свое намерение уничтожить украинскую государственность?

Павел Соболев
, журналист
Студия Postimees: Кремль перестает скрывать свое намерение уничтожить украинскую государственность?
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Владимир Путин вчера подписал указ об упрощенном порядке получения гражданства России для всех граждан Украины. До российского нападения на Украину такой порядок распространялся на жителей так называемых ДНР и ЛНР, в мае к ним добавили жителей Херсонской и Запорожской областей. Что означает такое решение Путина? Москва больше не скрывает, что цель России в этой войне — оккупировать всю территорию Украины? Об этом и многом другом ведущий студии Postimees поговорит сегодня с научным сотрудником Международного центра обороны и безопасности Калевом Стойческу.

- Министр обороны Украины Алексей Резников в интервью Sunday Times рассказал о приказе украинского президента Владимира Зеленского проработать план освобождения занятых оккупантами территорий на юге страны. По словам Резникова, следуя этому приказу, он активно контактирует с партнерами из других стран и объясняет, какие Украине для реализации этого плана нужны виды вооружений. Насколько реальна для украинской армии возможность провести в ближайшее время успешное контрнаступление на юге Украины и освободить хотя бы часть оккупированных территорий?

- Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки сообщает, что отсутствие плановых перерывов для отдыха от интенсивных боев — это одна из самых тяжелых среди множества кадровых проблем в российских войсках, задействованных в войне. По данным британских экспертов, российское оборонное ведомство с этой проблемой не справляется. Многие подразделения не получали отдыха с самого начала вторжения. Действительно ли у России сейчас катастрофическая нехватка личного состава для продолжения войны?

- C 10 июля вступили в силу новые ограничения на транзит через Литву в Калининград. Теперь было запрещено провозить в российский анклав цемент, бетон, древесину, алкоголь, ряд химических продуктов на основе спирта. Издание Bloomberg сообщило ранее, что в новом пакете санкций, который готовит Евросоюз, будут, в числе прочего, прописаны исключения для транзита в Калининградскую область. Что заставляет ЕС идти на такие исключения? Это что-то вроде заботы о жителях этой территории? Или же Европа всерьез воспринимает угрозу каких-то провокаций военного характера со стороны РФ в этом регионе?

Смотрите в студии Postimees в прямом эфире в 14:00!

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