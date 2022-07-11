Фото и видео ⟩ Крушение «Титаника»: в Риге демонтируют знаменитый торговый центр

Снос здания начался днем 11 июля, сразу после демонтажа трамвайной контактной сети и работ по ограничению территории.

Демонтаж продлится до середины сентября этого года.

По словам руководителя Eiropas dzelzceļa līnijas Каспара Вингриса, в понедельник сносится последнее препятствие перед тем, как начать полномасштабные строительные работы на участке от железнодорожной насыпи на набережной Даугавы до путепровода на ул. Лачплеша.

"Перемещение между новым железнодорожным вокзалом, автовокзалом, рынком, набережной Даугавы и Вецригой станет намного комфортнее и приятнее. Проект Rail Baltica является катализатором развития территорий вокруг путей", – сказал Вингрис, добавив, что строительство центрального железнодорожного узла проекта Rail Baltica изменит центр Риги к лучшему – будет снесена насыпь, новый железнодорожный мост также будет служить для пешеходов и велосипедистов, а зеленая зона вокруг Центрального вокзала увеличится в три раза.

Вместо здания проект Rail Baltica предусматривает создание зеленой зоны и благоустройство берегов канала.

Ранее по взаимному соглашению сторон был подписан договор купли-продажи за 8,282 млн евро земельного участка и находящейся на нем многоэтажной автостоянки, где в настоящее время находится также торговый центр Titāniks, для нужд строительства объектов железнодорожной магистрали Rail Baltica.

Данная территория необходима для строительства центральной транспортной развязки Риги в рамках проекта Rail Baltica. Процесс отчуждения недвижимости велся с 2017 года.

Проект Rail Baltica предусматривает строительство железнодорожной магистрали европейского стандарта от Таллинна до границ Польши и Литвы. В странах Балтии планируется построить новую железнодорожную ветку с европейской колеей (1435 мм) протяженностью 870 километров с максимальной скоростью движения поездов 240 километров в час.

Для нужд строительства инфраструктуры Rail Baltica в Рижском аэропорту и в районе Центрального вокзала будет отчуждено более 100 объектов недвижимости, в том числе торговый центр Titāniks.