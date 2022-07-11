Такого не было 20 лет! ⟩ Почему курс евро так сильно упал, а доллар укрепился? И кому это выгодно?

ФРС США резко повышала базовую ставку, пока ЕЦБ ждал

Так и вышло: в марте 2022 первое с 2018 года повышение составило 0,25 процентных пункта, в мае последовало увеличение ставки уже на 0,5 п. п. - самое резкое за 22 года, а 15 июня ФРС подняла базовый процент сразу на 0,75 п. п., чего не делала с 1994 года. И в ближайшие месяцы она продолжит этот курс, тогда как ЕЦБ в июле только начнет уходить от нулевого процента, судя по всему, с маленького шага в 0,25 п.п..

Вот эта все увеличивающаяся разница в уровнях ставок и, соответственно, в доходности гособлигаций между Америкой и Европой и стала основной причиной снижения курса евро и усиления доллара, а война в Украине и ее последствия для европейской экономики этот тренд дополнительно усилили. "Именно ФРС задает сейчас тон на валютном рынке", - подчеркнул в беседе с DW Михаэль Хайзе, главный экономист немецкой инвестиционной компании HQ Trust.

О том, что речь идет именно об укреплении американской валюты, говорит и тот факт, что ее курс значительно вырос по отношению не только к европейской, но и, к примеру, к японской денежной единице. 11 июля йена упала к доллару на самый низкий уровень за 24 года, сообщило агентство Reuters.