Пн, 11.07.2022
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Ласнамяэ на некоторое время остался без воды

rus.postimees.ee
Ласнамяэ на некоторое время остался без воды
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Кран. Иллюстративное фото.
Кран. Иллюстративное фото. Фото: Margus Ansu

На территории столичного района Ласнамяэ в понедельник утром было нарушено водоснабжение.

"Была маленькая техническая проблема, которую мы оперативно решили. На короткий период времени давление на верхних этажах упало, но теперь все нормально", - сказал в полдень rus.err.ee исполнительный директор компании Tallinna Vesi Александр Тимофеев.

По его данным, воды не было около 15 минут или даже меньше.

Однако некоторые читатели rus.err.ee из Ласнамяэ сообщили, что воды в их квартирах не было около двух часов.

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