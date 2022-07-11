На территории столичного района Ласнамяэ в понедельник утром было нарушено водоснабжение.
Ласнамяэ на некоторое время остался без воды
Ласнамяэ на некоторое время остался без воды
"Была маленькая техническая проблема, которую мы оперативно решили. На короткий период времени давление на верхних этажах упало, но теперь все нормально", - сказал в полдень rus.err.ee исполнительный директор компании Tallinna Vesi Александр Тимофеев.
По его данным, воды не было около 15 минут или даже меньше.
Однако некоторые читатели rus.err.ee из Ласнамяэ сообщили, что воды в их квартирах не было около двух часов.