Ласнамяэ на некоторое время остался без воды

"Была маленькая техническая проблема, которую мы оперативно решили. На короткий период времени давление на верхних этажах упало, но теперь все нормально", - сказал в полдень rus.err.ee исполнительный директор компании Tallinna Vesi Александр Тимофеев.

По его данным, воды не было около 15 минут или даже меньше.