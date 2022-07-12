В Эстонии вырос уровень зарегистрированной безработицы

Уровень зарегистрированной безработицы вырос до 7,2%; по уездам самым высоким он остается в Ида-Вирумаа - 10,7%, а самый низкий уровень безработицы по-прежнему на Хийумаа - 3,1%, пишет Rus.ERR.

В Харьюмаа уровень безработицы по состоянию на конец прошлой недели был равен 6,9%, а в столичном регионе без работы оставались оставались 22 203 человека, в том числе 16 520 - в Таллинне.

В Тарту были зарегистрированы 2898 безработных, во всем Тартумаа - 4653; в Ида-Вирумаа на учете в Кассе страхования от безработицы стояли 6360 человек, из них 2827 в Нарве.

На показатели безработицы влияют и получающие международную защиту беженцы. Из них в качестве безработных зарегистрировались 4723 человека, в том числе 277 - за прошлую неделю.