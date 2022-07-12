NASA опубликовало первый снимок с телескопа "Джеймс Уэбб"

"Это первое изображение, полученное космическим телескопом Джеймса Уэбба НАСА, является самым глубоким и четким инфракрасным изображением Вселенной на сегодняшний день", - говорится в сообщении NASA. На снимке запечатлено скопление галактик SMACS 0723, каким оно было 4,6 миллиарда лет назад, пишет DW.

"Тысячи галактик, в том числе самые тусклые объекты, когда-либо наблюдавшиеся в инфракрасном диапазоне, впервые попали в поле зрения Уэбба. Этот кусочек огромной вселенной покрывает участок неба размером примерно с песчинку, которую кто-то на земле держит на расстоянии вытянутой руки", - описало снимок агентство.

It's here–the deepest, sharpest infrared view of the universe to date: Webb's First Deep Field.



Previewed by @POTUS on July 11, it shows galaxies once invisible to us. The full set of @NASAWebb's first full-color images & data will be revealed July 12: https://t.co/63zxpNDi4I pic.twitter.com/zAr7YoFZ8C — NASA (@NASA) July 11, 2022

SMACS 0723 обладает настолько большой массой, что гравитация искажает свет расположенных за ним галактик, действуя как "гравитационная линза". Благодаря этом эффекту камере удается запечатлеть расположенные за скоплением SMACS 0723 более далекие галактики, объясняет NASA.

Остальные обработанные изображения NASA пообещала представить 12 июля во время трансляции из Центра космических полетов Годдарда под Вашингтоном. "Первое изображение, полученное космическим телескопом Уэбба, представляет собой исторический момент для науки и техники. Для астрономии и исследования космоса. Для Америки и всего человечества", - написал президент США Джо Байден.