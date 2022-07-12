В Латвии призвали ввести обязательную военную службу из-за угроз со стороны России

Об этом Левитс сказал в интервью агентству Reuters.

Латвия планирует постепенно увеличить свой оборонный бюджет до 2,5% от валового внутреннего продукта к 2025 году с нынешних примерно 2%.

Латвийский президент заявил что существующие планы расходов на оборону предусматривают строительство дополнительных военных баз для размещения дополнительных войск союзников по НАТО, но реальные расходы могут быть значительно выше.

"Сегодня приоритетом нашей политики является безопасность", - сказал Левитс.

Латвийский президент поддержал министра обороны страны Артиса Пабрикса в вопросе о возобновлении обязательной военной службы, от которой в Латвии отказались в середине 2000-х. При этом Левитс предложил, чтобы на службу призывали всех независимо от пола.

Обе предложенные изменения - относительно военной службы и любого увеличения расходов - будут рассмотрены парламентом, прежде чем вступят в силу. Министерство обороны хочет, чтобы военная служба началась добровольно в следующем году, а с 2028 года она станет обязательной.