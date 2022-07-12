Компания Eesti Gaas обеспечила поставку газа на предстоящий отопительный сезон

«Для рынка этот контракт означает больше спокойствия, для наших клиентов – надежность поставок, а для Eesti Gaas – одну из самых крупных сделок в истории. Мы продолжаем заниматься закупками следующих объемов, которые потребуются в новом году, – отметил председатель правления Eesti Gaas Маргус Каасик. - Газ был, есть и будет одним из самых удобных видов топлива. Цена на газ, вероятно, будет высокой предстоящей зимой, но, заглядывая немного вперед, переход с газа на СПГ в новую эпоху и создание новых цепочек поставок снова принесет мир на рынок, опустит цены ниже нынешних и стабилизирует их».

В течение предыдущих нескольких месяцев Eesti Gaas через польскую государственную компанию PGNiG организовала три крупных поставки, связанных с СПГ. В начале мая и начале июня в Клайпеду прибыли танкеры-газовозы с СПГ из США, а в конце июня прибыл СПГ из Норвегии. Эти поставки обеспечат снабжение клиентов до осени. Подписанный новый договор обеспечит потребление газа в течение всего отопительного сезона.

Eesti Gaas предлагает своим клиентам природный газ в виде трубопроводного газа, сжатого природного газа (КПГ) и сжиженного природного газа (СПГ) и управляет крупнейшей в стране газовой сетью. Компания активно развивает портфель возобновляемых источников энергии в лице производства и продажи солнечной энергии и зеленого газа (биометана). Eesti Gaas работает в Финляндии, Латвии, Литве и Польше под брендом Elenger. Группа имеет в общей сложности 50 000 клиентов и 240 сотрудников.