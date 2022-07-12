Во время Rally Еstonia полиция усилит контроль за движением

Учитывая извилистые дроги этой части Эстонии, а также напряженное движение, в прошлом году гонки прошли без серьезных происшествий. Больше всего работы у полицейских было с превыщающими скорость водителями, которые торопились с одной гонки на другую: всего за четыре дня было поймано более 700 нарушителей скоростного режима, хотя программа гонок позволяла всем добраться до следующей точки без нарушений.

«Чтобы одно из мощнейших событий автоспорта не сопровождалось серьезными ДТП, спровоцированными вождением в состоянии алкогольного опьянения или превышением скорости, полиция вместе с добровольцами будет работать в Южной Эстонии повышенными силами, - отметил Андрус Реймаа, представитель полиции, отвечающий за ралли. – В общей сложности тут будут сотни полицейских и помощников, наши коллеги из Финляндии, Латвии и Литвы, кроме того, на дорогах будут установлены и мобильные камеры измерения скорости. Кроме того, на дорогах, ведущих от одной гонки к старту другой, будут работать и моторегулировщики Team Motohunt, которые на участках дорог с плотным движением будут сопровождать гонщиков до места назначения. Поэтому, если заметите мотоциклиста в светоотражающем жилете, который сопровождает гоночную машину, пожалуйста, пропустите их».

На территории проведения гонок всем участникам движения нужно следить за указаниями регулировщиков, поскольку только так можно избежать опасных ситуаций.

«Мы советуем всем предварительно ознакомиться с программой и точно продумать маршрут - знать, куда и во сколько вы должны попасть, чтобы увидеть гонки. Также стоит запастись временем, чтобы добраться на место и запарковаться. При парковке также нужно следить, где разрешено оставить машину, а где – нет», - добавил Реймаа.