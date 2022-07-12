Украина обещает наступление на Херсон и миллион бойцов. Но стоит ли этого ожидать уже сейчас?

Министр обороны Украины Алексей Резников Фото: Reuters

Украинская армия также периодически сообщает об уничтожении российской техники на аэродроме в Чернобаевке под Херсоном. Благодаря советнику главы офиса президента Украины Алексею Арестовичу, который постоянно сообщал об успешных ударах по Чернобаевке, название этого населенного пункта превратилось в мем. По данным Арестовича на конец прошлой недели, такие удары наносились уже 26 раз.

А в пятницу вице-премьер Украины Ирина Верещук призвала жителей занятых российскими войсками частей Херсонской и Запорожской областей как можно быстрее покидать свои дома перед наступательными действиями ВСУ. "Наша артиллерия должна работать, потому что деоккупация включает вооруженное применение силы, мы же понимаем это, - сказала Верещук. - Поэтому выезжать и вывозить своих родных надо всеми доступными способами".

На фоне заявлений Резникова и Верещук западные источники предупреждают, что у Украины пока может быть недостаточно ресурсов для полномасштабных наступательных действий в Херсоне и Запорожской области.

"ВСУ еще нужно время для восстановления"

Как передает корреспондент Би-би-си по вопросам обороны Джонатан Бил, пока Россия сосредотачивает свои усилия на восточных регионах, сейчас наступил удачный момент для возвращения частей юга. "Но дело в том, что большинство украинских военных ресурсов и усилий сейчас уже заняты ожесточенными боями в Донбассе, - пишет Бил. - Мы говорили с некоторыми соединениями, которые уже потеряли более половины своих военнослужащих и нуждаются в пополнении".

Украинские военные тренируются под Манчестером Фото: PA Media