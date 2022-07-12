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Министерство культуры выделило 150 000 евро на проведение турнира WTA в Таллинне

rus.postimees.ee
Министерство культуры выделило 150 000 евро на проведение турнира WTA в Таллинне
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Estonia's Anett Kontaveit returns the ball to Jule Niemeier during their women's singles tennis match on the third day of the 2022 Wimbledon Championships at The All England Tennis Club in Wimbledon, southwest London, on June 29, 2022. (Photo by Glyn KIRK / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE
Estonia's Anett Kontaveit returns the ball to Jule Niemeier during their women's singles tennis match on the third day of the 2022 Wimbledon Championships at The All England Tennis Club in Wimbledon, southwest London, on June 29, 2022. (Photo by Glyn KIRK / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE Фото: Glyn Kirk

Министерство культуры поддержало проведение первого в истории Эстонии международного теннисного турнира категории WTA-250, сообщает rus.err.

Из бюджета министерства организаторам турнира будет выделено 150 000 евро.

Соответствующий приказ в конце прошлой недели подписала исполняющая обязанности министра культуры Лийна Керсна.

Женский международный теннисный турнир категории WTA-250 пройдет в Таллинне с 26 сентября по 2 октября. Его призовой фонд составит 251 750 долларов США.

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