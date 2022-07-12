Министерство культуры поддержало проведение первого в истории Эстонии международного теннисного турнира категории WTA-250, сообщает rus.err.
Министерство культуры выделило 150 000 евро на проведение турнира WTA в Таллинне
Министерство культуры выделило 150 000 евро на проведение турнира WTA в Таллинне
Из бюджета министерства организаторам турнира будет выделено 150 000 евро.
Соответствующий приказ в конце прошлой недели подписала исполняющая обязанности министра культуры Лийна Керсна.
Женский международный теннисный турнир категории WTA-250 пройдет в Таллинне с 26 сентября по 2 октября. Его призовой фонд составит 251 750 долларов США.
Ключевые слова