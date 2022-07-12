Предприятие TLT нашло замену Бородичу, зарплата нового руководителя – 7500 евро

Совет АО «Таллиннский городской транспорт» (TLT) назначил новым председателем правления Кайдо Падара, который приступит к исполнению обязанностей 3 августа.
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«Задачи TLT по организации общественного транспорта столицы и развитию предприятия очень амбициозны с учетом целей Таллинна в области мобильности и углеродной нейтральности. Большой опыт руководства в сфере транспорта, которым обладает Кайдо Падар, создает хорошую основу для эффективного управления организацией», – сказал Лаури Лаатс, который 8 июля был избран председателем совета АО «Таллиннский городской транспорт».
Кайдо Падар приступит к работе 3 августа, срок его полномочий в качестве члена правления TLT составит пять лет. Согласно договору, брутто-зарплата председателя правления организации будет составлять 7 500 евро. Компенсация за использование автомобиля не предусмотрена. Максимальный объем расходов на обучение в год будет равен размеру месячного оклада, в соответствии с установленным в городе порядком.
«АО "Таллиннский городской транспорт" – предприятие, обслуживающее как жителей, так и гостей города. Принимая это во внимание можно двигаться вперед. Другой аспект – деятельность в качестве коммерческой организации. Это означает, что нам необходимо проанализировать доходы – есть ли возможность получить дополнительный доход, увеличить ценность существующих активов и подумать над тем, как нарастить эффективность в качестве коммерческой организации. Для меня, как для руководителя, идеальная ситуация, к которой я должен стремиться, – чтобы каждый человек, работающий на предприятии, чувствовал гордость за организацию, за своих коллег и за себя», – сказал Кайдо Падар.
С начала 2021 года до 10 июля этого года Кайдо Падар возглавлял Департамент транспорта, с 2017 по 2020 год был председателем правления Eesti Talleks AS, с 2015 по 2017 год – руководителем TS Laevad OÜ, а с 2009 по 2015 год – начальником административного отдела и отдела почтовых услуг AS Eesti Post. Кайдо Падар окончил факультет физической культуры Тартуского университета в 1993 году. Он также обучался на экономическом факультете Таллиннского технического университета и в Институте права Тартуского университета.
На должность председателя правления TLT претендовал 51 человек, из которых комиссия в ходе трех туров отобрала двух кандидатов. Окончательный выбор совет TLT сделал 8 июля.
На заседании совета TLT, которое состоялось 8 июля, вице-мэр Андрей Новиков покинул пост председателя совета. Новым председателем совета был избран Лаури Лаатс, являвшийся членом совета.