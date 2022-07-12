Во время матча Канадской премьер-лиги между «Вэлор» и «Галифакс Уондерерс» случился промах по пустым воротам, при этом мяч находился на линии ворот. С нуля метров промахнулся форвард «Вэлора» Уильям Акиоc, сообщает news.ru.
Видео ⟩ Самый нелепый промах по воротам за историю футбола
Самый нелепый промах по воротам за историю футбола
Сначала нападающий Алессандро Риджи после прострела проткнул мимо вратаря и оказался на газоне. Мяч катился в пустые ворота и был уже почти за линией, но в этот момент Акио попытался добить его в сетку и промахнулся. Фактически, он выбил мяч из ворот и спас команду соперника от неминуемого гола.
Этот промах фанаты уже назвали самым удивительным в истории футбола. Часть болельщиков в соцсетях обвиняют 23-летнего Акио в участии в «договорняке» или ставках на собственный матч.
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