Видео ⟩ Самый нелепый промах по воротам за историю футбола

Сначала нападающий Алессандро Риджи после прострела проткнул мимо вратаря и оказался на газоне. Мяч катился в пустые ворота и был уже почти за линией, но в этот момент Акио попытался добить его в сетку и промахнулся. Фактически, он выбил мяч из ворот и спас команду соперника от неминуемого гола.