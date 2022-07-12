Вчера президент Алар Карис ознакомился с весенней выставкой Таллиннского дома художника и самим обветшавшим зданием, которому вскоре предстоит капитальный ремонт. Главное здание откроется после реконструкции в 2024 году как арт-центр мирового уровня.
ФОТО ⟩ Президент Карис осмотрел разваливающийся Дом художника
«Очень важно, чтобы дома искусства получали необходимое количество денег. Искусство требует определенных условий, и если этих условий нет, в галерее нельзя ничего показывать. Поэтому художники и не приходят сюда выставлять свои работы», — сказал президент.
Реконструкция главного здания художественной галереи на площади Свободы должна занять два года, но из-за стремительного роста цен на строительство в бюджете ремонта сейчас не хватает 4,5 млн евро. Пока неизвестно, где взять дополнительные средства. Однако президент Карис настроен оптимистично. «Надеемся, что к тому времени, когда Тарту станет культурной столицей, в Таллинне тоже откроется Дом художника».
По словам руководителя Таллиннского дома художника Пауля Агураюя, ремонт необходим. «Тогда мы, наконец, сможем охлаждать и обогревать этот дом. И принести в дом побольше произведений искусства, потому что на данный момент у нас нет нужных лифтов для больших работ».
На в архитектурный конкурс нового здания предлагалось представить работы, которые сохраняют и отображают ценности, находящиеся под защитой наследия, но предлагают новый уровень впечатлений посетителей. «Дом художника в одном и том же виде был домом нашего искусства на протяжении 85 лет. Решение, полученное в результате архитектурного конкурса, поможет дому художника стать самой достойной выставочной площадкой в ближайшие десятилетия», — пояснил Агураюя.