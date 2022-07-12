ФОТО ⟩ Президент Карис осмотрел разваливающийся Дом художника

На время ремонта Дом художника переедет в павильон в Ласнамяэ. Фото: Kermo Benrot

«Очень важно, чтобы дома искусства получали необходимое количество денег. Искусство требует определенных условий, и если этих условий нет, в галерее нельзя ничего показывать. Поэтому художники и не приходят сюда выставлять свои работы», — сказал президент.

Реконструкция главного здания художественной галереи на площади Свободы должна занять два года, но из-за стремительного роста цен на строительство в бюджете ремонта сейчас не хватает 4,5 млн евро. Пока неизвестно, где взять дополнительные средства. Однако президент Карис настроен оптимистично. «Надеемся, что к тому времени, когда Тарту станет культурной столицей, в Таллинне тоже откроется Дом художника».

Дом художника - один из наиболее выдающихся культурных объектов Эстонии. Фото: Kermo Benrot

По словам руководителя Таллиннского дома художника Пауля Агураюя, ремонт необходим. «Тогда мы, наконец, сможем охлаждать и обогревать этот дом. И принести в дом побольше произведений искусства, потому что на данный момент у нас нет нужных лифтов для больших работ».

Дом художника объединит под своей крышей лучшие выставочные площадки страны, мастерские лучших художников, коммерческие площади и клубные помещения. Фото: Kermo Benrot