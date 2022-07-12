ФАЛЬШИВАЯ УЦЕНКА? ⟩ Мухлевать со скидками становится сложнее

Информация о ценах является одним из наиболее важных критериев, по которым потребитель выбирает товары, поэтому важно, чтобы цены публиковались честным для потребителя образом. Для того чтобы потребитель мог получить достоверную информацию о получении ценового преимущества в случае акции скидок, теперь в случае дисконтного предложения должна быть указана самая низкая цена за последние 30 дней. Чтобы убедиться, что требования соблюдены, департамент будет отслеживать ценовую информацию различных продавцов.

На данный момент департамент выявил, что одной из проблем с отображением цены со скидкой является то, что товар фактически не продавался в торговой точке по прежней, зачеркнутой цене.

По сообщению департамента, связь между прежней ценой и сниженной ценой важна для того, чтобы потребитель понимал ценовое преимущество, предлагаемое ему в конкретной торговой точке, и потребителя не вводили в заблуждение, обещая ценовое преимущество. Таким образом, предыдущая цена должна быть ценой, фактически примененной продавцом в этой точке продажи, и не должна быть просто маркетинговым инструментом, чтобы сделать скидку более привлекательной.