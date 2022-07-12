Недобросовестным торговцам станет еще труднее манипулировать скидками и обманывать потребителя, поскольку Департамент защиты прав потребителей и технического надзора установил более строгие требования к скидкам и приступает к мониторингу информации о ценах, пишет Postimees.
ФАЛЬШИВАЯ УЦЕНКА? ⟩ Мухлевать со скидками становится сложнее
Информация о ценах является одним из наиболее важных критериев, по которым потребитель выбирает товары, поэтому важно, чтобы цены публиковались честным для потребителя образом. Для того чтобы потребитель мог получить достоверную информацию о получении ценового преимущества в случае акции скидок, теперь в случае дисконтного предложения должна быть указана самая низкая цена за последние 30 дней. Чтобы убедиться, что требования соблюдены, департамент будет отслеживать ценовую информацию различных продавцов.
На данный момент департамент выявил, что одной из проблем с отображением цены со скидкой является то, что товар фактически не продавался в торговой точке по прежней, зачеркнутой цене.
По сообщению департамента, связь между прежней ценой и сниженной ценой важна для того, чтобы потребитель понимал ценовое преимущество, предлагаемое ему в конкретной торговой точке, и потребителя не вводили в заблуждение, обещая ценовое преимущество. Таким образом, предыдущая цена должна быть ценой, фактически примененной продавцом в этой точке продажи, и не должна быть просто маркетинговым инструментом, чтобы сделать скидку более привлекательной.
Департамент также обращает внимание продавцов на то, что ценовое преимущество рассчитывается от самой низкой цены, действовавшей за последние 30 дней. Например, если предприниматель продавал один и тот же товар по цене 100 евро и 110 евро в течение 30 дней, при расчете цены со скидкой необходимо учитывать самую низкую цену, действовавшую в течение 30 дней, которая в данном примере составляет 100 евро.
Кроме того, Департамент защиты прав потребителей и технадзора обращает внимание продавцов на то, что информация о скидке, отображаемая в рамках дисконтных кампаний, также правильно рассчитывается в месте продажи. Например, если рекламируется, что во все понедельники июля на весь товар действует скидка -20%, то для каждого последующего понедельника необходимо учитывать самую низкую цену за последние 30 дней.
Это означает, что, например, если до акции скидки товар стоил 100 евро, то в первый понедельник июля предыдущая цена будет 100 евро, а цена со скидкой 80 евро. Во второй понедельник июля ценовое преимущество должно рассчитываться уже с 80 евро, что является самой низкой ценой, действующей в течение 30 дней, а новая цена должна составлять 64 евро.
Департамент также начал производство в отношении нескольких компаний и попросил объяснений по поводу публикации цены со скидкой; также ведомство будет следить за дисконтными кампаниями предприятий и отображением цен и в будущем.
Департамент призывает торговцев быть внимательными и правильно вести свою торговлю, чтобы расчет ценового преимущества был справедливым для потребителя.