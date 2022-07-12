Государство оплатит наем дополнительного персонала для работы с беженцами

«Самоуправления играют важную роль в разрешении кризиса, связанного с приемом военных беженцев. На них возложена ответственность за организацию первой помощи и обеспечение действия государственных услуг. Из-за большого количества беженцев нагрузка на органы местного самоуправления значительно возросла, государство хочет оказать поддержку в найме дополнительной рабочей силы, если это необходимо, – сказала вице-канцлер по социальным вопросам Ханна Всевиов. – Чем быстрее военные беженцы получат необходимую помощь, тем быстрее они смогут самостоятельно справляться с жизнью в эстонском обществе».

Самоуправления могут подать заявку на получение финансирования для найма дополнительных координаторов и опорных лиц по работе с беженцами. Координаторы помогают выяснять потребности беженцев и членов их семей, содействуют в получении всех необходимых им социальных услуг и пособий, заключая соглашения со всеми сторонами. Опорные лица консультируют беженцев по всем вопросам организации жизни в Эстонии.

Самоуправления могут подавать заявки на финансирование в Государственный центр опорных услуг с 25 июля. Размер субсидии составит до 200 000 евро на одно самоуправление при самофинансировании из местного бюджета не менее 15 процентов.