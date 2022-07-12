MyBee: в Эстонии заработал комплексный сервис по аренде автомобилей

По словам руководителя эстонского предприятия, сервис аренды автомобилей MyBee подходит для клиентов, которые ценят гибкость, конфиденциальность и хотят сэкономить время. «Сервис MyBee полностью основан на мобильном приложении, то есть для того, чтобы арендовать автомобиль, вам не нужно общаться со службой поддержки поставщика услуг. С MyBee вам не нужно заполнять какие-либо документы или ждать, пока сотрудник службы поддержки клиентов подтвердит услугу аренды, а затем вам не придется ждать дни или недели, пока вы, наконец, получите автомобиль. Такого сегодня не предлагает ни один другой поставщик услуг аренды в Эстонии», – рассказал Аниярв и добавил, что при покупке автомобиля в автосалоне время ожидания может достигать месяцев.