ФОТО ⟩ В ночном пожаре сгорел дом: двое спаслись благодаря громкому треску шифера

К моменту прибытия спасателей горела левая сторона здания, а крыша уже частично обвалилась. Также на всем протяжении горел конек крыши здания.

Огонь успел охватить газовый баллон на террасе. Также сгорел кабель питания, протянутый над домом. Огонь не распространился на первый этаж с жилыми помещениями.

Спасатели приступили к тушению пожара, предварительно отодвинув припаркованный возле жилого дома внедорожник на безопасное расстояние. Для тушения пожара была доставлена ​​вода из пруда, расположенного в двух километрах от здания, и было использовано 75 тонн воды.

Фото: Päästeamet

В происшествии люди не пострадали. Двое молодых людей находились в здании, когда вспыхнул пожар, и проснулись от потрескивания асбестоцементного шифера, который уложен на крыше. В огне погиб попугай, который находился в клетке на втором этаже.

Датчиков дыма и угарного газа в здании спасатели не обнаружили, но они вполне могли быть уничтожены огнем. Причина пожара пока не известна.