Лукашенко считает, что НАТО готовится к войне в Восточной Европе

"События, которые сегодня развернулись вокруг Беларуси и России, требуют предельной бдительности и концентрации. Странами Запада при откровенном дирижерстве Соединенных Штатов последовательно, методично и даже вопреки собственным национальным интересам, желаниям народов разрушается система глобальной безопасности", - сказал Лукашенко на церемонии чествования выпускников военных вузов и высшего офицерского состава в Дворце Независимости в Минске во вторник. Его цитирует президентская пресс-служба.

"Происходящие события - это решительные шаги по пути к многополярному мироустройству, пресечению американской гегемонии, в интересах сохранения которой наращиваются группировки войск, поддерживается неонацистская идеология и откровенно фашистские режимы вокруг неугодных стран. К сожалению, такая политика Запада приближает мир к пропасти большой войны, в которой, как вы понимаете, победителя уже не будет", - подчеркнул белорусский президент.

Лукашенко также заявил о подготовке НАТО к войне в Восточной Европе.

"Мы люди военные, нас готовят для войны. Но мы должны сделать все, чтобы этой войны не было!", - цитирует Лукашенко близкий к президентской пресс-службе телеграм-канал "Пул Первого".

"Видимо, новоявленные "крестоносцы" из Североатлантического альянса вдруг решили, что наступает подходящий момент для очередного "броска на Восток". Забыв, чем закончились аналогичные походы для их исторических предшественников", - отметил белорусский президент.