Глава Беларуси Александр Лукашенко заявил, что страны Запада последовательно и методично разрушают систему глобальной безопасности, их политика приближает мир к большой войне.
Лукашенко считает, что НАТО готовится к войне в Восточной Европе
"События, которые сегодня развернулись вокруг Беларуси и России, требуют предельной бдительности и концентрации. Странами Запада при откровенном дирижерстве Соединенных Штатов последовательно, методично и даже вопреки собственным национальным интересам, желаниям народов разрушается система глобальной безопасности", - сказал Лукашенко на церемонии чествования выпускников военных вузов и высшего офицерского состава в Дворце Независимости в Минске во вторник. Его цитирует президентская пресс-служба.
"Происходящие события - это решительные шаги по пути к многополярному мироустройству, пресечению американской гегемонии, в интересах сохранения которой наращиваются группировки войск, поддерживается неонацистская идеология и откровенно фашистские режимы вокруг неугодных стран. К сожалению, такая политика Запада приближает мир к пропасти большой войны, в которой, как вы понимаете, победителя уже не будет", - подчеркнул белорусский президент.
Лукашенко также заявил о подготовке НАТО к войне в Восточной Европе.
"Мы люди военные, нас готовят для войны. Но мы должны сделать все, чтобы этой войны не было!", - цитирует Лукашенко близкий к президентской пресс-службе телеграм-канал "Пул Первого".
"Видимо, новоявленные "крестоносцы" из Североатлантического альянса вдруг решили, что наступает подходящий момент для очередного "броска на Восток". Забыв, чем закончились аналогичные походы для их исторических предшественников", - отметил белорусский президент.
"Западными странами на земле и в воздухе активно ведётся разведка, осваивается военная логистика, проводятся учения, перебрасываются техника и запасы из других регионов, параллельно увеличиваются военные бюджеты", - добавил он.
Белорусский президент обратил внимание, что западные страны оказывают на республику нарастающее давление как в военно-политической, так и в экономической и информационной сферах. "Предпринимаются попытки расколоть экономические и политические союзы, в которые входят Беларусь и Россия", - цитирует слова Лукашенко, сказанные на том же мероприятии, госагентство БелТА.
"Это в очередной раз подтверждает - против Беларуси развязана полномасштабная гибридная война, которая всегда носит наступательный характер. В этой войне задействованы как национальные, так и коалиционные структуры Североатлантического блока, которые специализируются на проведении психологических операций и подрывных действий в киберпространстве", - подчеркнул он.
"Массированное давление привело к тому, что, к сожалению, некоторые наши союзники по ОДКБ и СНГ занимают, мягко говоря, выжидательную позицию. Но при этом политика Беларуси не пошатнулась, мы поддерживаем диалог со странами, которые уважают наше мнение и наши интересы", - отметил президент.