В понедельник, 11 июля, в Эстонию прибыли 252 военных беженца из Украины, в том числе 49 детей, сообщает Rus.ERR.
За последние сутки остаться в Эстонии решили еще 128 украинских беженцев
За последние сутки остаться в Эстонии решили еще 128 украинских беженцев
Из прибывших накануне беженцев для 124 человек Эстония является транзитным пунктом, то есть они желают продолжить путь в другую страну, свидетельствуют данные Департамента полиции и пограничной охраны.
128 человек остались в стране.
Всего с 27 февраля Эстония приняла 45 935 беженцев из Украины.