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За последние сутки остаться в Эстонии решили еще 128 украинских беженцев

rus.postimees.ee
За последние сутки остаться в Эстонии решили еще 128 украинских беженцев
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Фото: Shutterstock

В понедельник, 11 июля, в Эстонию прибыли 252 военных беженца из Украины, в том числе 49 детей, сообщает Rus.ERR.

Из прибывших накануне беженцев для 124 человек Эстония является транзитным пунктом, то есть они желают продолжить путь в другую страну, свидетельствуют данные Департамента полиции и пограничной охраны.

128 человек остались в стране.

Всего с 27 февраля Эстония приняла 45 935 беженцев из Украины.

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