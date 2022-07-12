По состоянию на утро понедельник на больничном лечении находится 91 пациент с коронавирусом. На 27-й неделе в больницах открыли 79 новых историй болезни. Заболеваемость среди людей старше 60 лет снизилась на 15 процентов.
Рост числа зараженных Covid-19 замедлился. В больницах находится 91 коронапозитивный
По словам руководителя отдела инфекционных заболеваний Департамента здоровья Ханны Сепп, на прошлой неделе из 6525 проведенных анализов результаты 1163 оказались положительными. «Количество положительных случаев и госпитализаций осталось на уровне предыдущей недели, замеченная ранее тенденция роста заболеваемости замедлилась», - объяснила Сепп и добавила, что и коэффициент заражаемости R снизился до уровня 1,03. На новой неделе можно ожидать чуть больше 1100 новых зараженных. Согласно матрице риска, учитывающей госпитализацию, уровень риска распространения коронавируса остается средним.
Количество госпитализированных с Covid-19 за последние семь дней увеличилось в среднем с 6,0 до 6,5 в день. По состоянию на утро понедельника в больницах находился 91 человек, 38 из которых нуждались в лечении из-за симптоматического ковида. За неделю умерли девять человек в возрасте 55-95 лет. Вероятнее всего, количество госпитализированных на этой неделе перевалит отметку в 100.
За неделю было введено 975 доз вакцины, из них в 213 случаях курс вакцинации только начался. Дополнительную или бустерную дозу получили 463 206 человек. Охват всего населения Эстонии двумя дозами вакцины составляет 63,8 процента.
По результатам мониторинга сточных вод на 27-й неделе года коронавирус в 94 процентах проб находится на желтом уровне опасности распространения. Больше всего частиц вируса нашли в районе Пеэтри, за которым следуют Пярну, Таллинн, Хапсалу, Йыхви-Ахтме. В зеленом секторе рисков остается Маарду.