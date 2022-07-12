Рост числа зараженных Covid-19 замедлился. В больницах находится 91 коронапозитивный

По словам руководителя отдела инфекционных заболеваний Департамента здоровья Ханны Сепп, на прошлой неделе из 6525 проведенных анализов результаты 1163 оказались положительными. «Количество положительных случаев и госпитализаций осталось на уровне предыдущей недели, замеченная ранее тенденция роста заболеваемости замедлилась», - объяснила Сепп и добавила, что и коэффициент заражаемости R снизился до уровня 1,03. На новой неделе можно ожидать чуть больше 1100 новых зараженных. Согласно матрице риска, учитывающей госпитализацию, уровень риска распространения коронавируса остается средним.

Количество госпитализированных с Covid-19 за последние семь дней увеличилось в среднем с 6,0 до 6,5 в день. По состоянию на утро понедельника в больницах находился 91 человек, 38 из которых нуждались в лечении из-за симптоматического ковида. За неделю умерли девять человек в возрасте 55-95 лет. Вероятнее всего, количество госпитализированных на этой неделе перевалит отметку в 100.

За неделю было введено 975 доз вакцины, из них в 213 случаях курс вакцинации только начался. Дополнительную или бустерную дозу получили 463 206 человек. Охват всего населения Эстонии двумя дозами вакцины составляет 63,8 процента.