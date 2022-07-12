Издевательство? Вместо обещанных велодорожек город украсили ленты с двусмысленным текстом

После отмены временного транспортного решения не кажется ли такой лозунг немного издевательским по отношению к велосипедистам? Специалист по уличному движению горуправы Тарту Аксель Пярт надеется, что это не будет истолковано таким образом. «Я понимаю, как это может иметь такой эффект, но месседж все же шире», — сказал он.

Помимо того, что улица должна принадлежать всем, кампания также призывает считаться друг с другом. Так, ленты украшают лозунги «заметь велосипедиста», «заметь пешехода» и «заметь самокат». Цель состоит в том, чтобы все участники дорожного движения чувствовали себя хорошо, сказал Парт.

По словам маркетингового директора мэрии Хелен Кальберг, отмена велосипедных дорожек расстроила многих людей. Разговоры о том, что лозунги кампании кого-то расстроили бы, до нее не доходили. «Велосипедисты также понимают, что делить улицу довольно сложно», — считает она.

Кампания призывает замечать других участников движения. Фото: Kristjan Teedema

Кальберг объяснила, что изначально ленты должны были стать частью эксперимента с велодорожками, но поскольку между разными участниками дорожного движения постоянно возникают опасные ситуации, подобная информационная кампания так или иначе все равно планировалась.

Для нужд велосипедных дорожек ранее город успел приобрести несколько разделительных столбов. По словам Парта, им в любом случае найдется новое применение в городском пространстве. Идей несколько, например, замена износившихся боллардов, использующихся для ограничения движения автомобилей возле школ.