На кладбищах Хийу-Раху и Рахумяэ актируют 80 неухоженных могил

В июне этого года комиссия осмотрела 61 захоронение на таллиннском кладбище Хийу-Раху и 32 на кладбище Рахумяэ. Все могилы были обозначены предупредительными табличками в прошлом году. Комиссия выяснила, что 13 могил были приведены в порядок, их исключили из списка неухоженных захоронений, но на 80 ситуация не изменилась, а потому комиссия решила их актировать.

«Согласно Предписанию об использовании Таллиннских кладбищ, неухоженной могилой является такое захоронение, которое заросло травой и кустами, надписи на надгробных памятниках стали нечитаемыми, а опалубка значительно заросла мхом, заржавела и разрушилась, по собравшемся на могиле мусору и листьям явно, что за могилой долгое время не ухаживали. Актированная могила отдается в новое использование, если с момента последних похорон прошло как минимум 20 лет», - объяснил заместитель руководителя Таллиннского департамента окружающей среды и коммунальных вопросов Тармо Сульг.

Отвечающее за кладбище предприятие Kadrioru Park разослало уведомления об активировании всем пользователям, контактные данные которых имелись в регистре и в течение месяца у всех есть возможность отреагировать на извещение и привести могилу в порядок, а также дать управляющему кладбищем знать о своем желании сохранить могилу за собой. У большей части неухоженных могил корректных данных родственников в регистре нет, поскольку последнее захоронение на этом месте было сделано десятки лет назад, а ходатайства о заключении договора не подавались.