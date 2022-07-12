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Его жизнь в опасности: в Хааберсти пропал 84-летний Евгений

rus.postimees.ee
Его жизнь в опасности: в Хааберсти пропал 84-летний Евгений
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Евгений.
Евгений. Фото: PPA

Полиция просит помощи в поиске ушедшего из дома в Хааберсти 84-летнего Евгения, жизнь которого может быть в опасности.

Евгений ушел из своего дома на Палдиском шоссе в Хааберсти вчера в 15:00. У него не было при себе телефона и документов. С учетом собранной информации жизнь этого человека может быть в опасности.

Приметы Евгения: рост 185 см, плотное телосложение. Евгений лысый и имеет один зуб. Полиция проверила больницы, дом объявленного в розыск и окрестности озера Харку, но безрезультатно.

Полиция просит всех, кто видел Евгения, сообщить об этом по номеру 112.

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