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Пропавший в Хааберсти 84-летний мужчина найден мертвым

rus.postimees.ee
Пропавший в Хааберсти 84-летний мужчина найден мертвым
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Полиция. Фото иллюстративное.
Полиция. Фото иллюстративное. Фото: Taavi Sepp

В воскресенье вечером полиция сообщила, что обнаружила тело пропавшего в начале недели в Хааберсти пожилого мужчины неподалеку от озера Харку. Оснований подозревать насильственный характер смерти у правоохранителей нет.

Во вторник полиция просила помощи в поиске ушедшего из дома в Хааберсти 84-летнего Евгения, жизнь которого могла быть в опасности.

Департамент полиции и погранохраны благодарит всех, кто оказывал помощь в поиске и выражает соболезнования близким.

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