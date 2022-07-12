В воскресенье вечером полиция сообщила, что обнаружила тело пропавшего в начале недели в Хааберсти пожилого мужчины неподалеку от озера Харку. Оснований подозревать насильственный характер смерти у правоохранителей нет.
Пропавший в Хааберсти 84-летний мужчина найден мертвым
Пропавший в Хааберсти 84-летний мужчина найден мертвым
Во вторник полиция просила помощи в поиске ушедшего из дома в Хааберсти 84-летнего Евгения, жизнь которого могла быть в опасности.
Департамент полиции и погранохраны благодарит всех, кто оказывал помощь в поиске и выражает соболезнования близким.