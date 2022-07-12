Молодежный лагерь Кайтселийта соберет около пятисот подростков

Подростки смогут принять участие в практических занятиях, спортивных играх и развлекательных программах, приобретая навыки и знания, которые пригодятся им в будущем при выполнении тестов при переходе на следующую ступень своей организации. По традиции молодежных организаций Кайтселийта, подростки размещены в палатках, а все мероприятия проходят на свежем воздухе.

На этот раз с деятельностью и организациями молодежи Кайтселийта в лагере знакомятся гости из Латвии и Литвы.