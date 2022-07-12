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Молодежный лагерь Кайтселийта соберет около пятисот подростков

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Молодежный лагерь Кайтселийта соберет около пятисот подростков
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Молодежный лагерь «Кодутютред» и «Нооред Коткад», 2015 год.
Молодежный лагерь «Кодутютред» и «Нооред Коткад», 2015 год. Фото: Rein Sainas

Большой молодежный лагерь «Кодутютред» (Kodutütred) и «Нооред Коткад» (Noored Kotkad) со вторника по пятницу проходит близ центрального полигона Сил обороны Ласна в Харьюмаа, в нем принимают участие около пятисот подростков в возрасте от 10 до 14 лет со всей Эстонии.

Подростки смогут принять участие в практических занятиях, спортивных играх и развлекательных программах, приобретая навыки и знания, которые пригодятся им в будущем при выполнении тестов при переходе на следующую ступень своей организации. По традиции молодежных организаций Кайтселийта, подростки размещены в палатках, а все мероприятия проходят на свежем воздухе.

На этот раз с деятельностью и организациями молодежи Кайтселийта в лагере знакомятся гости из Латвии и Литвы.

Практические занятия молодежи организуют партнеры по сотрудничеству из Департамента полиции и погранохраны, Спасательного департамента, Сил обороны, Кайтселийта и его женского крыла Найскодукайтсе (Naiskodukaitse). В числе руководителей лагеря семь студентов Вильяндиской академии культуры Тартуского университета, которые проходят там производственную практику по учебной программе внешкольной работы.

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