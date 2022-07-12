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Баскетболист сборной Италии сломал позвоночник, упав с большой высоты

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Баскетболист сборной Италии сломал позвоночник, упав с большой высоты
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Алессандро Джентиле.
Алессандро Джентиле. Фото: Roberto Tommasini / ipa-agency.n

Баскетболист сборной Италии Алессандро Джентиле получил перелом нескольких позвонков, упав с четырехметровой высоты, сообщает РИА Новости со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

Инцидент произошел на вилле на острове Форментера (Испания), которую игрок снял во время отпуска. Джентиле находился на деревянной конструкции, которая обрушилась, и он упал с высоты в четыре метра, сломав несколько позвонков. Баскетболиста немедленно доставили на вертолете в больницу в Пальма-де-Майорке, где он всё еще находится.

Отмечается, что, скорее всего, 29-летнему спортсмену понадобится операция, для чего его перевезут в больницу в Неаполе. Сам игрок сообщил, что он в порядке.

Джентиле был выбран "Миннесотой" во втором раунде драфта НБА-2014. В этот же день права на игрока были проданы в "Хьюстон Рокетс", но ему так и не удалось сыграть в Северной Америке. С 2011 года Джентиле вызывался в сборную Италии.

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