Баскетболист сборной Италии сломал позвоночник, упав с большой высоты

Инцидент произошел на вилле на острове Форментера (Испания), которую игрок снял во время отпуска. Джентиле находился на деревянной конструкции, которая обрушилась, и он упал с высоты в четыре метра, сломав несколько позвонков. Баскетболиста немедленно доставили на вертолете в больницу в Пальма-де-Майорке, где он всё еще находится.

Отмечается, что, скорее всего, 29-летнему спортсмену понадобится операция, для чего его перевезут в больницу в Неаполе. Сам игрок сообщил, что он в порядке.