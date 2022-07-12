Баскетболист сборной Италии Алессандро Джентиле получил перелом нескольких позвонков, упав с четырехметровой высоты, сообщает РИА Новости со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.
Баскетболист сборной Италии сломал позвоночник, упав с большой высоты
Баскетболист сборной Италии сломал позвоночник, упав с большой высоты
Инцидент произошел на вилле на острове Форментера (Испания), которую игрок снял во время отпуска. Джентиле находился на деревянной конструкции, которая обрушилась, и он упал с высоты в четыре метра, сломав несколько позвонков. Баскетболиста немедленно доставили на вертолете в больницу в Пальма-де-Майорке, где он всё еще находится.
Отмечается, что, скорее всего, 29-летнему спортсмену понадобится операция, для чего его перевезут в больницу в Неаполе. Сам игрок сообщил, что он в порядке.
Джентиле был выбран "Миннесотой" во втором раунде драфта НБА-2014. В этот же день права на игрока были проданы в "Хьюстон Рокетс", но ему так и не удалось сыграть в Северной Америке. С 2011 года Джентиле вызывался в сборную Италии.
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