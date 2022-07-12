Департамент здоровья изъял из продажи опасную куклу

Изготовленный в Китае комплект игрушек Frozen II не соответствует требованиям, поскольку входящие в набор кукла и снеговик содержат бис (2-этилгексил) фталат (DEHP) (CAS nr 117-81-7) в количестве, превышающем разрешенный предел в 256 раз и 283 раза соответственно.

Игрушки и товары по уходу за детьми, в которых содержание фталатов превышает 0,1% от массы пластифицированного материала, не допускаются к выпуску на рынок.