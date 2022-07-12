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Департамент здоровья изъял из продажи опасную куклу

rus.postimees.ee
Департамент здоровья изъял из продажи опасную куклу
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Frozen II (2019)
Frozen II (2019) Фото: CAP/RFS / Image supplied by Capital Pictures

В ходе надзора Департамента здоровья с рынка Эстонии был изъят опасный для здоровья комплект игрушек Frozen II, в котором содержание вредных веществ превышает разрешенные пределы, пишет Rus.ERR.

Изготовленный в Китае комплект игрушек Frozen II не соответствует требованиям, поскольку входящие в набор кукла и снеговик содержат бис (2-этилгексил) фталат (DEHP) (CAS nr 117-81-7) в количестве, превышающем разрешенный предел в 256 раз и 283 раза соответственно.

Игрушки и товары по уходу за детьми, в которых содержание фталатов превышает 0,1% от массы пластифицированного материала, не допускаются к выпуску на рынок.

В Европейском союзе DEHP классифицируется как репродуктивный токсикант категории 1B, что означает, что DEHP может нанести вред фертильности и плоду. Кроме того, было подтверждено, что это вещество нарушает гормональный баланс.

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