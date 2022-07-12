Германия ответила на критику Киева за передачу России турбины Siemens

Передача России турбины Siemens для газопровода «Северный поток – 1» не подпадает под санкции ЕС, поскольку они не касаются поставок газа. Об этом заявила представительница правительства Германии в понедельник, 11 июля.

При введении санкций Евросоюз исходит из того, что они не должны нанести больше вреда ЕС и Германии, чем наносят России, объяснила она. Ранее немецкие власти договорились с Канадой, что Оттава передаст Берлину турбину, необходимую для обслуживания газопровода «Северный поток», которая находилась в Монреале на ремонте. Канада не могла передать ее России, поскольку это нарушило бы введенные против страны санкции.

Чтобы Канада смогла переправить турбину Германии из санкций было сделано временное исключение. В правительстве ФРГ указали, что если это облегчит принятие решения для канадцев в юридическом смысле, Берлин поддержит передачу техники германским партнерам, а не Москве. Возвращение турбины лишит Россию предлога осуществлять поставки газа на уровне, который значительно ниже стандартного, посчитали в Берлине.

Зеленский обвинил Германию в уступках России

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что решение об исключении из санкций было воспринято в Москве как проявление слабости. «Такова их логика. И теперь можно не сомневаться, что Россия постарается не просто максимально ограничить поставки газа в Европу, а полностью прекратить их в самый острый момент», – предупредил Зеленский.