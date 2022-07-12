Зеленский призвал ФРГ и Канаду не поддаваться на шантаж Кремля, в Германии ответили, что передача турбины для «Северного потока» не попадает под санкции ЕС.
Германия ответила на критику Киева за передачу России турбины Siemens
Передача России турбины Siemens для газопровода «Северный поток – 1» не подпадает под санкции ЕС, поскольку они не касаются поставок газа. Об этом заявила представительница правительства Германии в понедельник, 11 июля.
При введении санкций Евросоюз исходит из того, что они не должны нанести больше вреда ЕС и Германии, чем наносят России, объяснила она. Ранее немецкие власти договорились с Канадой, что Оттава передаст Берлину турбину, необходимую для обслуживания газопровода «Северный поток», которая находилась в Монреале на ремонте. Канада не могла передать ее России, поскольку это нарушило бы введенные против страны санкции.
Чтобы Канада смогла переправить турбину Германии из санкций было сделано временное исключение. В правительстве ФРГ указали, что если это облегчит принятие решения для канадцев в юридическом смысле, Берлин поддержит передачу техники германским партнерам, а не Москве. Возвращение турбины лишит Россию предлога осуществлять поставки газа на уровне, который значительно ниже стандартного, посчитали в Берлине.
Зеленский обвинил Германию в уступках России
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что решение об исключении из санкций было воспринято в Москве как проявление слабости. «Такова их логика. И теперь можно не сомневаться, что Россия постарается не просто максимально ограничить поставки газа в Европу, а полностью прекратить их в самый острый момент», – предупредил Зеленский.
По его словам, каждая уступка воспринимается российским руководством как стимул для дальнейшего, более сильного, давления. «Россия никогда не играла по правилам в энергетическом секторе и не будет делать этого сейчас, если не увидит силу», – сказал украинский президент, который призвал пересмотреть решение по турбине.
В Германии опасаются, что «Северный поток» не возобновит работу
С середины июня Россия резко сократила объемы поставок газа по «Северному потоку» – до 40 процентов от проектной мощности, объяснив это, в том числе отсутствием турбины. Берлин тогда отметил, что основной причиной для сокращения поставок он считает политические мотивы.
«Сегодня мы вынуждены констатировать: Россия использует энергию как оружие. Никто ведь не верит в то, что Россия сокращает свои поставки газа исключительно по техническим причинам», – заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.
С 11 по 21 июля обе нитки газопровода «Северный поток» будут временно остановлены. Компания-оператор Nord Stream AG объяснила это «плановыми профилактическими работами».
Глава Федерального агентства по сетям (Bundesnetzagentur, BNetzA) Клаус Мюллер (Klaus Müller) предупредил о риске, что техработы на «Северном потоке» превратятся в «непрекращающееся техобслуживание» по политическим мотивам. Через «Северный поток» проходит 55 миллиардов кубометров газа в год. В 2021 году Германия потребляла 100 миллиардов кубометров, напоминает агентство Reuters.