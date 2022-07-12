Смотрите, какие детские имена были самыми популярными в Эстонии в июне

В июне родилось 14 пар двойняшек, из них четыре пары мальчиков, четыре пары девочек и шесть смешанных пар. В Таллинне зарегистрировано рождение 340 детей, в Харьюмаа - 175, на Хийумаа - 7, в Ида-Вирумаа - 67, Йыгевамаа - 19, Ярвамаа - 18, Ляэнемаа - 16, Ляэне-Вирумаа - 47, Пыльвамаа - 15, Пярнумаа - 67, Рапламаа - 26, на Сааремаа - 20, в Тартумаа - 149, Валгамаа - 19, Вильяндимаа - 27 и в Вырумаа - 19.

В июне девочек чаще всего называли следующими именами: София (9), Амелия, Ленна, Мелисса и Сандра (6), Элийзе, Элли, Миа и Стелла (5). Самыми популярными именами мальчиков были Расмус (8), Арон, Даниэль, Марккус, Мартин и Никита (6), а также Аарон, Йоханнес, Кристофер, Марк, Роберт и Себастьян (5).

В прошлом месяце было заключено 684 брака, из этого числа 69 оформили нотариусы и 47 — священники. Состоялось также 168 разводов. В июне прошлого года брак был заключен 584 раза, разводов было 195.

В июне зарегистрировано 1392 смерти, в прошлом году в то же время их было 1400.