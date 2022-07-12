По данным отдела народонаселения Министерства внутренних дел, в июне в Эстонии зарегистрировали рождение 1031 ребенка, из них 503 девочки и 528 мальчиков. В июне прошлого года зарегистрировали рождение 1044 детей.
Смотрите, какие детские имена были самыми популярными в Эстонии в июне
В июне родилось 14 пар двойняшек, из них четыре пары мальчиков, четыре пары девочек и шесть смешанных пар. В Таллинне зарегистрировано рождение 340 детей, в Харьюмаа - 175, на Хийумаа - 7, в Ида-Вирумаа - 67, Йыгевамаа - 19, Ярвамаа - 18, Ляэнемаа - 16, Ляэне-Вирумаа - 47, Пыльвамаа - 15, Пярнумаа - 67, Рапламаа - 26, на Сааремаа - 20, в Тартумаа - 149, Валгамаа - 19, Вильяндимаа - 27 и в Вырумаа - 19.
В июне девочек чаще всего называли следующими именами: София (9), Амелия, Ленна, Мелисса и Сандра (6), Элийзе, Элли, Миа и Стелла (5). Самыми популярными именами мальчиков были Расмус (8), Арон, Даниэль, Марккус, Мартин и Никита (6), а также Аарон, Йоханнес, Кристофер, Марк, Роберт и Себастьян (5).
В прошлом месяце было заключено 684 брака, из этого числа 69 оформили нотариусы и 47 — священники. Состоялось также 168 разводов. В июне прошлого года брак был заключен 584 раза, разводов было 195.
В июне зарегистрировано 1392 смерти, в прошлом году в то же время их было 1400.
Имя и (или) фамилию поменяло на новую 140 человек: 29 взяли себе новое имя, 89 - новую фамилию, а 22 человека — и имя, и фамилию. Среди них — 87 женщин и 53 мужчины. В 2021 году в то же самое время имя и (или) фамилию поменяло на новую 124 человека.