Видео ⟩ На Гран-при Австрии машина Карлоса Сайнса загорелась и едва не взорвалась

Позже Карлос объяснил, почему не сразу выпрыгнул из кокпита: «Ситуация была непростая, я понимал, что машина загорелась, но нужно было затормозить. Когда я попытался вылезти из кокпита, болид покатился назад - мне не хотелось выбираться из бесконтроольно движущейся машины. Я звал на помощь персонал, чтобы они помогли подложить что-нибудь под колеса и остановить машину, но, как мне кажется, они не спешили. В какой-то момент огонь так сильно разгорелся, что мне пришлось эвакуироваться самостоятельно. Только тогда прибыл первый работник и остановил болид".