Адвокат обжалует взятие под стражу старейшины Пирита Тыниса Лийната

По словам Кереса, в настоящее время готовится жалоба в окружной суд, но пока неизвестно, когда она будет передана.

На прошлой неделе Харьюский уездный суд по ходатайству прокуратуру постановил взять Лийната под стражу на срок до двух месяцев. После взятия Тыниса Лийната под стражу мэрия Таллинна приостановила его полномочия в качестве главы районной администрации, а исполняющим обязанности старейшины Пирита был назначен Кайдо Сарнийт.