Присяжный адвокат Пауль Керес намерен обжаловать постановление Харьюского уездного суда о взятии под стражу его клиента, подозревающегося во взяточничестве старейшину столичного района Пирита Тыниса Лийната, сообщает Rus.ERR.
Адвокат обжалует взятие под стражу старейшины Пирита Тыниса Лийната
Адвокат обжалует взятие под стражу старейшины Пирита Тыниса Лийната
По словам Кереса, в настоящее время готовится жалоба в окружной суд, но пока неизвестно, когда она будет передана.
На прошлой неделе Харьюский уездный суд по ходатайству прокуратуру постановил взять Лийната под стражу на срок до двух месяцев. После взятия Тыниса Лийната под стражу мэрия Таллинна приостановила его полномочия в качестве главы районной администрации, а исполняющим обязанности старейшины Пирита был назначен Кайдо Сарнийт.
По словам прокурора Пыхьяской окружной прокуратуры Трийну Олев, согласно подозрению, Лийнат пользовался своим служебным положением старейшины района, чтобы направлять решения, касающиеся поставок и договоров, связанных с улицами Пирита, зелеными зонами и уходом за пляжем.
Ключевые слова