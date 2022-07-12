В Литву не впустили десятки грузовиков с российскими номерами

После того как в воскресенье вступил в силу запрет на новые виды грузов в транзите российских товаров в Калининград, за минувшие сутки через границу Литвы не пропустили 34 грузовика, сообщила во вторник Литовская таможня. Часть грузовиков везла груз через Беларусь в Калининград, часть пытались въехать в Литву из Калининграда.