После того как в воскресенье вступил в силу запрет на новые виды грузов в транзите российских товаров в Калининград, за минувшие сутки через границу Литвы не пропустили 34 грузовика, сообщила во вторник Литовская таможня. Часть грузовиков везла груз через Беларусь в Калининград, часть пытались въехать в Литву из Калининграда.
В Литву не впустили десятки грузовиков с российскими номерами
Как сообщила представитель Таможенного департамента Лина Лауринайтите-Григене, предпринимались попытки ввоза автозапчастей, древесины, мебели, алкогольных напитков и других товаров. «Развернутые и возвращенные на российскую и белорусскую сторону грузовики перевозили автозапчасти, лес и изделия из дерева, мебель, смазочные материалы, стекло, крепкие алкогольные напитки», – говорится в сообщении таможни.
Пять физических лиц, перевозивших алкоголь, не пропустили через пограничный пост Панемуне, где с российской стороны ремонтируется мост Королевы Луизы и возможен только пешеходный переход.
С воскресенья, после окончания переходного периода пятого пакета санкций ЕС против России, через Литву запрещается перевозить цемент, спирт, дерево, стекло, алюминий, изделия из бумаги, гипс, судовые детали и другие товары российского происхождения.