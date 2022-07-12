Свежее исследование влияния кризиса COVID-19 на экономику Эстонии, показало, что больше всего пострадали секторы организации поездок, проживания и питания, а также спорт и досуг, где в первые два месяца кризиса оборот за год упал вдвое или больше.
Исследование: помимо экономики, коронакризис широко отразился на психическом здоровье населения
В то же время фармацевтической отрасли удалось за тот же период увеличить объемы деятельности в полтора раза. Всего сфер, где в первую волну кризиса объемы продаж выросли, было одиннадцать. Влияние кризиса оказалось особенно тяжелым для предприятий, временное закрытие которых было особенно затратным — например, для отелей, и для предприятий низкой ликвидности — например, тех, что сделали крупные инвестиции.
По словам соруководителя проектного консорциума Янно Ярве, начальная фаза кризиса не привела к значительному перемещению работников из отраслей с низкой добавленной стоимостью в отрасли с более высокой добавленной стоимостью: «Более успешные отрасли достигли роста в первую очередь за счет повышения производительности труда, а не за добавление рабочей силы. Вероятность того, что люди останутся на той же работе во время кризиса и перейдут в другие компании как внутри сектора, так и в целом по сектору, была намного меньше, чем в докризисные периоды».
Помимо экономики, коронакризис широко отразился на психическом здоровье населения. Больше половины опрошенных 15-24-летних признались в депрессии или других нервных расстройствах. Причиной этого стало отсутствие общения в результате закрытия школ, клубов и развлекательных заведений. Для молодых людей общение играет критически важную роль в поддержании психического здоровья, развитии полноценной самооценки и становлении независимым взрослым.
Пандемия и страх заболеть, а также ограничения, введенные для контроля за распространением вируса, привели к большим изменениям в жизни людей с инвалидностью. Особенно большим негативное влияние пандемии сказалось на психическом здоровье людей с особыми психиатрическими потребностями. Доступность информации, услуг и товаров для них ухудшилась в несколько раз. Наиболее проблематичным переход на общую цифровую связь оказался для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата и речи. Сократился и доступ к реабилитационным услугам, что для многих не ограничивалось одной услугой, но вместе с услугой исчезла и важная для психического здоровья людей возможность социализации.
Несколько неожиданно исследование показало, что пожилые люди, живущие самостоятельно, достаточно хорошо адаптировались к пандемии. Они знали об ограничениях и понимали необходимость как ограничений, так и вакцинации. Сознательное преодоление трудного периода объясняется опытом советского периода этой группы населения. Хотя страх заразиться COVID-19 был высоким среди пожилых людей, они испытывали меньше умственного истощения, депрессии и стресса, чем в среднем.
По мнению участников опроса, меры правительства по смягчению последствий коронакризиса и деятельность в целом заслуживают как похвалы, так и критики. По мнению предпринимателей, поддержка заработной платы, начатая через фонд по безработице, была ценной поддержкой и способствовала более равномерному распределению доходов в обществе. По мнению практически всех групп респондентов, самым главным недостатком была кризисная коммуникация. В качестве недостатка политики, ориентированной на молодежь, было указано, что, в отличие от многих других стран ОЭСР, мы не применяли рыночные или финансовые меры специально для молодежи, чтобы смягчить последствия пандемии.
Исследование было заказано и профинансировано Эстонским научным агентством в рамках программы «Укрепление отраслевых исследований и разработок» (RITA) при поддержке Европейского фонда регионального развития.
Исследование подготовлено для реализации целей Министерства финансов, Министерства социальных дел и Министерства экономики и коммуникаций Эстонии.
Исследование проведено Тартуским университетом, Центром политических исследований SA Praxis, Эстонским центром прикладных исследований CentAR OÜ.