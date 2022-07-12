Исследование: помимо экономики, коронакризис широко отразился на психическом здоровье населения

В то же время фармацевтической отрасли удалось за тот же период увеличить объемы деятельности в полтора раза. Всего сфер, где в первую волну кризиса объемы продаж выросли, было одиннадцать. Влияние кризиса оказалось особенно тяжелым для предприятий, временное закрытие которых было особенно затратным — например, для отелей, и для предприятий низкой ликвидности — например, тех, что сделали крупные инвестиции.

По словам соруководителя проектного консорциума Янно Ярве, начальная фаза кризиса не привела к значительному перемещению работников из отраслей с низкой добавленной стоимостью в отрасли с более высокой добавленной стоимостью: «Более успешные отрасли достигли роста в первую очередь за счет повышения производительности труда, а не за добавление рабочей силы. Вероятность того, что люди останутся на той же работе во время кризиса и перейдут в другие компании как внутри сектора, так и в целом по сектору, была намного меньше, чем в докризисные периоды».

Помимо экономики, коронакризис широко отразился на психическом здоровье населения. Больше половины опрошенных 15-24-летних признались в депрессии или других нервных расстройствах. Причиной этого стало отсутствие общения в результате закрытия школ, клубов и развлекательных заведений. Для молодых людей общение играет критически важную роль в поддержании психического здоровья, развитии полноценной самооценки и становлении независимым взрослым.