Цены на продукты питания во втором квартале существенно выросли во всех странах Балтии

«Страны Балтии не являются исключением, и здесь, как и во всем мире, цены продуктов в последние месяцы существенно выросли», – сказала она.

Гулбе отметила, что с учетом общего исторического опыта во всех трех странах Балтии наблюдался ажиотаж по поводу соли, гречки и черного чая, при этом в Эстонии в начале июня эти продукты еще полностью не вернулись на полки магазинов, тогда как в Латвии и Литве эти товары уже были в магазинах, но по более высокой цене.

Кроме того, как отметила Гулбе, если сравнивать цены на продукты питания в сетевых супермаркетах столиц стран Балтии, то в Латвии они в основном выше, чем в соседних странах, но в магазинах «Lidl» цены во всех странах очень похожи. «Это в очередной раз говорит о том, что объемы экономики имеют значение», – сказала представитель латвийского Института агроресурсов и экономики.

Например, одной из причин, почему в Латвии кофе дороже, чем в соседних странах, является акцизный налог в размере 1,42 евро за килограмм.