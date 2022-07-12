Во втором квартале текущего года цены на продукты питания существенно выросли во всех странах Балтии, но в сетевых супермаркетах Риги они в основном выше, чем в соседних странах, сообщила руководитель отдела содействия сельскохозяйственному рынку Института агроресурсов и экономики Латвии Ингуна Гулбе.
Цены на продукты питания во втором квартале существенно выросли во всех странах Балтии
«Страны Балтии не являются исключением, и здесь, как и во всем мире, цены продуктов в последние месяцы существенно выросли», – сказала она.
Гулбе отметила, что с учетом общего исторического опыта во всех трех странах Балтии наблюдался ажиотаж по поводу соли, гречки и черного чая, при этом в Эстонии в начале июня эти продукты еще полностью не вернулись на полки магазинов, тогда как в Латвии и Литве эти товары уже были в магазинах, но по более высокой цене.
Кроме того, как отметила Гулбе, если сравнивать цены на продукты питания в сетевых супермаркетах столиц стран Балтии, то в Латвии они в основном выше, чем в соседних странах, но в магазинах «Lidl» цены во всех странах очень похожи. «Это в очередной раз говорит о том, что объемы экономики имеют значение», – сказала представитель латвийского Института агроресурсов и экономики.
Например, одной из причин, почему в Латвии кофе дороже, чем в соседних странах, является акцизный налог в размере 1,42 евро за килограмм.
«Но в будущем я более серьезную проблему вижу не в более дорогих продуктах питания, а в низкой покупательной способности. И она не может вырасти, если не будет развиваться предпринимательская деятельность. Деньги создают деньги. Если будет бизнес, будут зарплаты и налоги. Людям не нужно будет беспокоиться о том, что продукты стали на евро дороже, потому что они смогут их себе позволить», – сказала Гулбе.
Согласно данным отдела содействия сельскохозяйственному рынку Института агроресурсов и экономики, в Латвии по сравнению с Эстонией и Литвой во втором квартале был дороже картофель – в Латвии он стоил в среднем 0,74 евро за килограмм, тогда как в Эстонии – 0,56 евро, а в Литве – 0,61 евро за килограмм. Также в Латвии была самая дорогая морковь - 0,85 евро за килограмм, тогда как в Эстонии она стоит 0,57 евро за килограмм.
В то же время местные огурцы в Латвии стоили 1,89 евро за килограмм, тогда как в Эстонии их цена почти в два раза выше – 3,56 евро за килограмм. В Литве импортные огурцы можно купить за 0,99 евро за килограмм, что почти наполовину дешевле, чем в Латвии, где импортные огурцы стоят 1,84 евро за килограмм. В свою очередь самые дорогие местные помидоры во втором квартале были в Эстонии, где они стоили 5,59 евро за килограмм, а самые дешевые – в Литве, где их цена составляла 2,49 евро, тогда как в Латвии местные помидоры стоили 3,99 евро за килограмм.
Самые дорогие бананы, апельсины, лимоны и груши были в Латвии, в то же время вишни, сливы и черника были самыми дешевыми. Например, средняя цена бананов в Латвии составляла 1,59 евро за килограмм, в Эстонии – 1,27 евро за килограмм, в Литве – 1,29 евро за килограмм.
В Латвии самые дешевые в странах Балтии яйца и чай Yellow Label, в свою очередь соль, сахар, крупы, кофе и масло – дороже.
Соль в Литве стоит 0,49 евро за килограмм, в Эстонии – 0,7 евро за килограмм, в Латвии – 1,05 евро за килограмм. Сахар в Эстонии в среднем стоит 0,66 евро за килограмм, в Литве – 0,69 евро за килограмм, в Латвии – 0,96 евро за килограмм. Гречка в Литве стоит 2,67 евро за килограмм, в Эстонии – 2,7 евро за килограмм, в Латвии – 3,82 евро за килограмм. Кофе в Эстонии во втором квартале был самым дешевым – 11,46 евро за килограмм, тогда как в Литве он стоил 13,78 евро за килограмм, а в Латвии – 16,46 евро за килограмм. Самое дешевое масло в июне было в Литве – 7,94 евро за килограмм, тогда как в Эстонии оно стоило 8,8 евро за килограмм, в Латвии – 10,97 евро за килограмм.
В течение года в Эстонии больше всего подорожали картофель – в 2,8 раза, с 0,2 евро до 0,56 евро за килограмм, гречка – на 86 процентов, яйца размера L и мясо бройлеров – на 47 процентов, в том числе цена 10 яиц выросла с 1,51 евро до 2,23 евро, а мяса бройлеров – с 2,12 евро до 3,12 евро за килограмм.
В Литве за год больше всего подорожали картофель – в 2,3 раза, с 0,27 евро до 0,61 евро за килограмм, гречка – в 2,2 раза, с 1,24 евро до 2,67 евро за килограмм, а также свекла – в 2,1 раза, с 0,37 евро до 0,77 евро за килограмм.