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Выступление России на Олимпиаде-2024 маловероятно

rus.postimees.ee
Выступление России на Олимпиаде-2024 маловероятно
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Крэйг Риди.
Крэйг Риди. Фото: Fabrice Coffrini

Экс-глава Всемирного антидопингового агентства (WADA), почетный член МОК Крэйг Риди считает, что у российских спортсменов мало шансов на участие в Олимпиаде-2024 в Париже, сообщает sports.ru

«Проблема заключается в том, что квалификация на Игры во многих видах спорта начинается за два года до самих соревнований. Спортивные федерации же следуют рекомендациям МОК – не допускать россиян и белорусов к участию в соревнованиях. Маловероятно, что кто-то из россиян квалифицируется на Игры во всех видах спорта, кроме трех (дзюдо, велоспорт и теннис), где они сейчас могут выступать. Если изменить правила, то это будет неправильно по отношению к тем атлетам, кто прошел квалификацию», – сказал Риди.

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