Выступление России на Олимпиаде-2024 маловероятно

«Проблема заключается в том, что квалификация на Игры во многих видах спорта начинается за два года до самих соревнований. Спортивные федерации же следуют рекомендациям МОК – не допускать россиян и белорусов к участию в соревнованиях. Маловероятно, что кто-то из россиян квалифицируется на Игры во всех видах спорта, кроме трех (дзюдо, велоспорт и теннис), где они сейчас могут выступать. Если изменить правила, то это будет неправильно по отношению к тем атлетам, кто прошел квалификацию», – сказал Риди.