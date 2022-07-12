Полиция: пропавший в Таллинне 17-летний юноша найден

Полиция сообщала, что Арта Оскара видели в последний раз во вторник, 5 июля, около 20:00, когда он на автобусе №36 отправился из Вяйке-Ыйсмяэ в сторону центра города. После этого его мобильный телефон был отключен.

Арт Оскар и ранее уходил из дома, но не дольше, чем на один день.