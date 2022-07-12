Полиция просила помощи в поиске 17-летнего Арта Оскара, которого в последний раз видели в Таллинне 5 июля. Его жизнь могла быть в опасности.
Полиция: пропавший в Таллинне 17-летний юноша найден
Полиция: пропавший в Таллинне 17-летний юноша найден
Полиция сообщала, что Арта Оскара видели в последний раз во вторник, 5 июля, около 20:00, когда он на автобусе №36 отправился из Вяйке-Ыйсмяэ в сторону центра города. После этого его мобильный телефон был отключен.
Арт Оскар и ранее уходил из дома, но не дольше, чем на один день.
Сегодня, 18 июля, пресс-служба полиции сообщила, что полицейские нашли Арта Оскара в центре Таллинна на прошлой неделе. С ним все в порядке и он был доставлен по месту жительства.